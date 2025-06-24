Serverspace проанализировал сценарии использования языковых моделей

Международный облачный провайдер Serverspace, входит в корпорацию ITG, проанализировал сценарии использования встроенных языковых моделей (LLM) клиентами платформы. С начала 2025 г. более 1600 пользователей запустили как минимум один режим работы с LLM через инструменты облачной инфраструктуры Serverspace. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

По аналитике компании, наибольшую долю применений составляют задачи генерации контента — 42% всех интеграций. Клиенты используют модели GPT для создания текстов на сайтах, автоматизации email-рассылок, подготовки отчетов и заполнения шаблонов в корпоративных системах.

Около 27% пользователей внедрили языковые модели в процессы внутреннего и внешнего поиска. Это включает интеллектуальный поиск по документации, FAQ, базе знаний и истории переписок с клиентами. Особенно активно такие сценарии применяют образовательные платформы и SaaS-сервисы с большой пользовательской базой.

18% случаев связаны с бизнес-оптимизацией. Среди них — автоматизация ввода данных, структурирование информации из PDF и Excel-документов, генерация SQL-запросов, сведение отчетности и внутренняя аналитика. Такие применения востребованы среди финансовых организаций, юридических отделов и компаний с распределенной инфраструктурой.

«Наблюдаем стабильный рост интереса к практическому использованию языковых моделей. Большинство клиентов приходят за конкретными сценариями, не рассматривая GPT как абстрактную технологию. Мы видим, что для малого и среднего бизнеса LLM становятся частью ежедневных процессов», — сказал Андрей Смирнов, руководитель Serverspace.

Внутри платформы Serverspace LLM доступны через API и пользовательский интерфейс в панели управления. На выбор представлены пять моделей, включая как универсальные, так и оптимизированные по объему и стоимости.