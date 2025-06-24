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МТС улучшила связь в спортивном комплексе «Баскет Холл Москва»

МТС обеспечила качественную связь и скоростной мобильный интернет в многофункциональном спортивном комплексе «Баскет Холл Москва». Благодаря установке современного оборудования спортсмены и посетители спорткомплекса могут пользоваться мобильным интернетом на максимальной скорости до 400 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Спортивный дворец «Баскет Холл Москва», который до 2020 г. назывался Дворцом спорта «Динамо» в Крылатском, является универсальной ареной для проведения занятий и соревнований по игровым видам спорта. Общая площадь четырехэтажного сооружения составляет около 25 тыс. кв. м. Трибуны центральной арены вмещают в себя 5 тыс. зрителей. Здание оснащено оборудованием для трансляции матчей, турниров и зрелищных мероприятий.

Для организации мобильной связи на спортивной арене специалисты МТС установили внутри здания современное телеком-оборудование с поддержкой диапазонов 2G и 4G по технологии MIMO 2x2, которая позволяет эффективно использовать частотный ресурс. Для соединения indoor-оборудования – разветвленной системы компактных антенн и делителей радиосигнала – было проложено около 8 км коаксиального кабеля, а сама базовая станция подключена к опорной сети через новую волоконно-оптическую линию.

Решение обеспечило равномерное покрытие на центральной арене, тренировочных площадках, подземной парковке, раздевалках и во всех офисных и технических помещениях. Максимальная скорость мобильного интернета на территории комплекса составляет до 400 Мбит/с в режиме агрегации частот, средняя – 150-200 Мбит/с, а во время массовых мероприятий при полном заполнении арены – не ниже целевых 8-10 Мбит/с на пользователя.

«Москва активно модернизирует и развивает спортивную инфраструктуру, строя новые объекты и вдыхая новую жизнь в знаковые места притяжения людей. Мы улучшаем на этих площадках качество связи, чтобы посетители могли свободно вести с мероприятий прямые трансляции, обмениваться фото и видео в социальных сетях и звонить, ꟷ отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев. ꟷ Строительство и модернизация сетевого оборудования на спортивных аренах – всегда вызов для техблока нашей компании. Ведь на каждой арене при многотысячном скоплении зрителей нам необходимо обеспечить каждому абоненту минимальную скорость мобильного интернета, достаточную для передачи видеоконтента».

Ранее в рамках программы по улучшению качества связи в столичных спортивных сооружениях МТС установила современное телеком-оборудование в ледовом дворце «Кристалл», Дворце тенниса, универсальном спортивном зале «Дружба», ледовом дворце в Мневниковской пойме и др.

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