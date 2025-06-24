ИТ-кампус «Неймарк» и «АЛМИ Партнер» объединяют усилия для подготовки ИТ-специалистов

Разработчик российского программного обеспечения «АЛМИ Партнер» и ИТ-кампус «Неймарк» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на подготовку квалифицированных специалистов для ИТ-сферы России. Совместная работа будет вестись в рамках дисциплины «Программное обеспечение производственных процессов», которая позволит студентам кампуса получить практические навыки в разработке ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Документ подписали председатель правления ГК «АЛМИ» Михаил Лебедев и исполняющий обязанности директора ИТ-кампуса «Неймарк» Дмитрий Колесников.

«АЛМИ Партнер» обладает более чем 20-летним опытом создания российского ПО, включая операционную систему «АльтерОС» и офисный пакет «АльтерОфис». Все продукты компании включены в Единый реестр российского программного обеспечения, а флагманские еще имеют сертификат ФСТЭК, что подтверждает их соответствие требованиям информационной безопасности.

ИТ-кампус «Неймарк» создает в Нижнем Новгороде межвузовскую образовательную экосистему, ориентированную на подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей. В 2025 г. в «Неймаркt» стартует набор на пять сетевых программ высшего образования совместно с нижегородскими вузами. Важная часть обучения – взаимодействие с ИТ-компаниями, которые не только делятся практическим опытом, но и помогают студентам реализовывать собственные проекты.

Партнерство с «АЛМИ Партнер» позволит кампусу усилить практико-ориентированную составляющую обучения. Студенты «Неймарка» смогут проходить проектно-технологическую и преддипломную практику в компании, получая непосредственный опыт работы с российским ПО и осваивая актуальные технологии. «АЛМИ Партнер» и «Неймарк» реализуют программу по развитию ИТ-компетенций среди студентов. В рамках инициативы будут проводиться лекции и вебинары с участием специалистов, организовываться хакатоны и ИТ-чемпионаты, а также создаваться площадки для обмена опытом между студентами и представителями ИТ-индустрии.

Цель инициатив — не только обучить студентов, но и создать экосистему, в которой молодые специалисты смогут развивать свои навыки и находить возможности для профессионального роста в ИТ-индустрии. Как отмечают стороны, такое сотрудничество поможет сократить дефицит квалифицированных кадров в регионе и укрепить позиции отечественной ИТ-индустрии.

«Мы готовы дать начинающим специалистам необходимый ресурс для старта в профессии, включая компетенции по работе с решениями, которые будут востребованы на рынке в ближайшие годы. Партнерство с кампусом "Неймарк" стало еще одним шагом к созданию в России устойчивой системы ИТ-образования, сочетающей академические знания и практический опыт. В долгосрочной перспективе это позволит не только готовить высококвалифицированных специалистов, но и стимулировать развитие цифровой экономики страны за счет внедрения отечественных технологических решений», — сказал Михаил Лебедев, председатель правления ГК «АЛМИ».

«Для нас важно, чтобы наши студенты приобретали компетенции в разработке и развитии отечественных технологических решений. Партнерство с компанией "АЛМИ Партнер" позволит усилить подготовку специалистов в приоритетных направлениях, включая разработку российского программного обеспечения, операционных систем и цифровых технологий», — отметил исполняющий обязанности директора ИТ-кампуса «Неймарк» Дмитрий Колесников.