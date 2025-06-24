ГК «Экзон» развивает партнерскую сеть за Уралом

ИТ-платформа для цифровизации строительства «Экзон» объявила о развитии партнерской сети за Уралом. Компании из строительной и смежных сфер теперь могут стать Центром компетенций для внедрения решения «Экзон» в своем регионе на объектах государственного и коммерческого назначения. Об этом CNews сообщили представители ГК «Экзон».

Возможность внедрять цифровой продукт на строительных объектах позволит партнерам платформы не только решать те проблемы, с которыми регулярно сталкиваются многие стройки страны – кипы документов, долгие согласования, задержка формирования актов и получения оплаты за работу – но и встроиться в мировой тренд цифровизации бизнес-процессов, построив стабильный бизнес в долгосрочной перспективе.

Для команды «Экзон» развитие этого направления является стратегически значимым, поскольку партнер - это часть команды и компании, он является «лицом» бренда в регионе и представляет его интересы. За счет такой тактики компания диверсифицирует человеческие ресурсы и расширяет географию бизнеса. Партнеры же получают взамен бизнес-процесс, по которому все гарантировано будет работать, востребованный на рынке продукт, который точно будет приносить доход.

Сейчас партнерская сеть «Экзон» работает в 26 регионах России: более 12 компаний представляют интересы платформы, получать дополнительную прибыль от внедрения продукта на новые строительные проекты.

По опыту работы партнерской программы наибольшую эффективность показали партнеры с ИТ-опытом, которые уже работали со строительными компаниями. Важен также опыт взаимодействия с государственным сектором, проведения обучения и разработки собственных ИТ-продуктов.

Партнер для ГК «Экзон» – это полноценный участник бизнеса, который может организовать не только продажи, но и создать Центр компетенций для обучения, внедрения и сопровождения всей продуктовой линейки ГК «Экзон».

Наиболее интересные для заключения партнерского соглашения регионы: Республика Бурятия, Забайкальский край, Республика Саха, Амурская область, ЕАО, Приморский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край.

«Развитие партнерской сети за Уралом — это важный шаг в масштабировании цифровых решений для строительной отрасли. Мы видим большой потенциал в регионах, где спрос на цифровизацию процессов растет, а местные компании становятся ключевыми драйверами внедрения технологий. Для нас партнер — это не просто представитель, а полноценный участник бизнеса, который разделяет наши ценности и готов вместе с нами менять отрасль к лучшему. Взамен мы предлагаем востребованный продукт и всестороннюю поддержку, чтобы каждый партнер мог построить стабильный и прибыльный бизнес. Также мы готовы бесплатно обучать вузы и колледжи, предоставляя наше программное обеспечение, чтобы молодежь выпускалась подготовленной к реальной работе. Это позволит “цифре” стать конкурентным преимуществом для работодателей при трудоустройстве», – отметил коммерческий директор «Экзон» Денис Колов.

«Те изменения, которые проходят сейчас в строительной сфере – вдохновляют и открывают поле для развития. Мы для себя очень хорошо поняли и приняли, что если ты не работаешь в цифре, не являешься Центром компетенции, то через пять лет уже не будешь востребован на рынке. Партнерство - хороший вид дополнительного дохода без открытия отдельного вида бизнеса», – сказала представитель партнера АНО «МРЦС» из Новосибирска Юлия Скоморохова.