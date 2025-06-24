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Будущих новоселов Казани обеспечили связью

Жители новостроек на Даурской смогут пользоваться мобильной связью сразу после заселения. «МегаФон» ввел в эксплуатацию телекоммуникационную инфраструктуру вблизи строящегося жилого комплекса «Фриссон». Также оператор расширил покрытие в районе уже заселенных домов Atlantis Deluxe и «Весна-2». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Дополнительные базовые станции обеспечили быструю загрузку контента и работу приложений даже в часы пик — время высокой активности пользователей. Кроме того, новое оборудование ускорило мобильный интернет в смартфонах жителей и гостей города на территории казанского зоопарка, на набережной Казанки у «Чаши», других зонах отдыха рядом с многоэтажками, а также в торговых, оздоровительных, спортивных и образовательных учреждениях поблизости.

Инженеры использовали высоко- и среднечастотные диапазоны — для быстрой передачи больших объемов данных, а также низкочастотные — для стабильного покрытия внутри зданий. Максимальная скорость мобильного интернета в зоне действия базовых станций достигает 120 Мбит/с, а средние показатели составляют 25 Мбит/с.

«Переезд часто связан с множеством организационных вопросов: регистрация, обустройство жилья, прикрепление к поликлинике, выбор школы или детского сада. Большинство этих задач можно решить дистанционно. Мы стремимся опережать потребности новоселов, предоставляя возможность пользоваться полезными приложениями сразу при заселении. В новых кварталах объем интернет-трафика растет быстрее, чем в среднем по городу — с начала года рост составил 15%. Фиксируя такие изменения, мы усиливаем сеть дополнительными базовыми станциями», — сказал директор «МегаФона» в Татарстане Михаил Русинов.

Весной 2025 г. оператор запустил объекты связи в густонаселенных микрорайонах Казани. Оборудование помогает снять часть нагрузки с уже существующего в динамично развивающемся микрорайоне «Салават Купере» и жилом массиве Дербышки.

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