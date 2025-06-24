Astros Logistics сделала выбор в пользу CICADA8 ETM для контроля и устранения уязвимостей

Компания Astros Logistics сообщает о завершении проекта по миграции на российское решение CICADA8 ETM для управления цифровыми угрозами и уязвимостями. В результате проекта компания реализовала полный и непрерывный контроль защищенности внешнего ИТ-периметра, а также снизила нагрузку на ИБ-специалистов за счет автоматизации рутинных задач, таких как актуализация данных об ИТ-активах, приоритизация уязвимостей и подготовка отчетов. Об этом CNews сообщили представители компании CICADA8.

Astros Logistics — транспортная логистическая компания. Astros Logistics уделяет значительное внимание вопросам кибербезопасности, в том числе своевременному выявлению и устранению уязвимостей на ИТ-периметре компании.

До 2022 г. для решения данной задачи Astros Logistics использовала зарубежное решение Qualys. Несмотря на эффективность продукта, компания сталкивалась с рядом ограничений его функциональности. В частности, подтвердить устранение уязвимостей можно было только проведя еще одно сканирование; данные о пуле IP-адресов приходилось обновлять вручную, а ограничения схем сканирования не позволяли сформировать SLA и регламент управления выявленными недостатками. В 2022 г. перед компанией возникла необходимость перехода на российское решение, которое обеспечивало бы выполнение всех текущих задач по контролю уязвимостей.

После сравнительного анализа отечественных систем Astros Logistics сделала выбор в пользу платформы CICADA8 ETM, которая позволяет управлять цифровыми угрозами и уязвимостями, обеспечивая контроль внешнего периметра и мониторинг инфраструктуры в реальном времени.

Одним из ключевых аргументов при выборе стала возможность гибких сценариев управления, таких как интенсивность и расписание сканирований, параметры сервисных окон и др. Также благодаря экспертной поддержке команды CICADA8 заказчик может проверить факт устранения уязвимости, не дожидаясь следующего сканирования. Это позволяет сократить срок устранения выявленных недостатков, который является определяющим фактором для минимизации рисков ущерба от кибератак.

«Внедрение платформы CICADA8 ETM дало возможность серьезно усилить нашу систему защиты от внешних угроз. Благодаря ей мы стали управлять рисками намного эффективнее и автоматизированнее. Решение отлично вписалось в наши процессы, оперативно предоставляет данные в режиме реального времени и позволяет своевременно реагировать на любые подозрительные активности. Очень довольны гибкостью решения и профессиональной поддержкой специалистов CICADA8», — сказал Виктор Матушкин, руководитель группы технической поддержки инфраструктуры компании Astros Logistics.

CICADA8 ETM также предоставляет возможность настраивать сценарии сканирования, позволяя не только выбирать его время и интенсивность, но и корректировать сервисные окна или точечные параметры конкретных проверок. При этом платформа автоматически отслеживает все изменения во внешней инфраструктуре, обеспечивая полную прозрачность и актуальность данных об активах.

«Платформа CICADA8 ETM обеспечивает непрерывный контроль защищенности внешнего периметра Astros Logistics, что необходимо для защиты данных клиентов компании и обеспечения непрерывности ключевых бизнес-процессов. Важно, что решение не только не создает дополнительной нагрузки на команду ИБ, но и, напротив, освобождает специалистам больше времени для решения стратегических задач. Поэтому внедрение CICADA8 ETM позволяет компании сосредоточиться на предоставлении высококачественных услуг, не беспокоясь о киберугрозах», — сказал Сергей Колесников, технический директор компании CICADA8.