Вуз Хабаровского края организовал онлайн-коммуникации с помощью «МТС Линк»

Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» стала основным решением для проведения дистанционного обучения, онлайн- и гибридных совещаний в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ). В вузе внедрили серверную версию «МТС Линк». Решение применяется не только для внутренних задач университета, но и для проведения онлайн-активностей, направленных на цифровое развитие региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервисами «МТС Линк» пользуется весь преподавательский состав вуза (около 700 сотрудников) и его административный персонал (более 300 сотрудников). Ежедневно к онлайн-мероприятиям на платформе «МТС Линк» подключается около 500 участников.

Поскольку ТОГУ располагает самым большим административным зданием Хабаровского края, а также развитой инфраструктурой связи, вуз регулярно становится базой для проведения онлайн-мероприятий регионального и федерального значения. В частности, на базе ТОГУ с помощью «МТС Линк» проводятся прямые линии с губернатором Хабаровского края, совещания краевых советов и конференции. Подобные онлайн-мероприятия требуют особого внимание к информационной безопасности — именно поэтому в ТОГУ предпочли развернуть «МТС Линк» на собственных серверах.

ТОГУ также предоставляет платформу для организации вебинаров для школ, многие из которых находятся в отдаленных поселках. «МТС Линк» подходит для этой задачи: решение обеспечивает стабильную передачу изображения и звука даже в условиях слабого интернет-соединения.

Внедрение «МТС Линк» — часть проекта по цифровизации университета. Его цель — отказаться от применения десятков программных продуктов и при этом расширить количество сценариев, в которых они применяются. Ранее в ТОГУ использовалось более 50 разных сервисов. В результате за счет совершенствования собственной цифровой образовательной среды и приобретения стороннего российского программного обеспечения вузу удалось уйти от «зоопарка решений». «МТС Линк» заменил в ТОГУ сразу три западных сервиса: iMind, Big Blue Button и Google Meet.

Среди основных сценариев применения «МТС Линк» в ТОГУ — проведение занятий для студентов заочной формы обучения. Записи онлайн-занятий автоматически выгружаются во внутреннюю ИТ-систему, таким образом, студенты получают доступ ко всем материалам для подготовки к зачетам и экзаменам. Кроме того, реализована технология единого входа SSO: пользователи применяют единый логин и пароль для входа в личный кабинет «МТС Линк», на портал университета, в журнал преподавателя и в другие сервисы, входящие в ИТ-инфраструктуру вуза.

Еще один сценарий — проведение онлайн-защит кандидатских диссертаций. «МТС Линк» позволяет запускать голосования для членов диссовета прямо в окне встречи. А записью мероприятия в дальнейшем можно поделиться с высшей аттестационной комиссией.

«Сложно описать масштабы участия цифровых сервисов ТОГУ в жизни всего Дальнего Востока. Мы предоставляем свою инфраструктуру для проведения соревнований, прямых линий; помогаем вузам, ссузам и школам ДФО в организации вебинаров и любых других проектов, выходящих за рамки их повседневной деятельности. Теперь для всех активностей, включающих в себя дистанционное взаимодействие, мы применяем «МТС Линк». Мы развернули платформу недавно, но она уже зарекомендовала себя как надежное и универсальное решение. Также хотелось бы отметить качество техподдержки разработчика: обновления серверной версии проводятся своевременно, быстро и практически без участия внутренней технической команды университета», — отметил директор департамента цифровой информации ТОГУ Денис Вегер.

«Цифровая платформа «МТС Линк» с каждым годом становится все более востребованной в Хабаровском крае – за последний год спрос на нее вырос втрое. Это отличный инструмент, который помогает расширять географию мероприятий и границы возможностей. Чаще всего нашим сервисом интересуются как раз образовательные организации. Так, на платформе «МТС Линк» мы провели первый в России онлайн-урок по истории Дальнего Востока, и благодаря удобству и доступности цифрового формата присоединиться к мероприятию смогли ученики 75 школ региона», - отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

В 2024 г. в ответ на распространенный запрос крупного бизнеса разработчики «МТС Линк» сфокусировались на развитии портфеля серверных решений. Компания представила коробочные версии всех своих ключевых продуктов и заключила M&A сделку с компанией Vinteo — экспертом в области on-premise решений для ВКС. «МТС Линк» продолжает расширять количество инструментов, доступных для инсталляции на собственных серверах. В частности, сегодня пользователям серверной версии платформы доступны продвинутые ИИ-функции — саммаризация и расшифровка онлайн-встреч.