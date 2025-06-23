«Витро Софт» выпустила новую версию Vitro-CAD

Компания «Витро Софт», разработчик решений для управления проектными данными в строительстве, выпустила новую версию «Среды Общих Данных Vitro-CAD 2025.1». В новой версии реализовано 271 улучшение, направленное на повышение гибкости, удобства и производительности системы.

Ключевое нововведение – это гибкая настройка отображаемых на экране данных для каждого списка системы. Настройки могут сохраняться под заданными именами, так называемыми видами, между которыми возможно легко и быстро переключаться.

Виды могут быть как общими (настраивает администратор для всех пользователей системы), так и личными. Теперь каждый пользователь может настроить интерфейс любого списка под себя, отобрать нужные колонки, настроить фильтры, сортировку и порядок отображения данных, а также сохранить персональный вариант отображения данных, который не будет виден другим пользователям системы.

В новой версии появилась возможность загружать и выгружать группы папок через веб-интерфейс. Система сохраняет иерархию директорий и позволяет выгрузить структуру проекта в ZIP-архив. Это удобно для работы с историческими данными и обмена информацией с внешними контрагентами.

Также в системе реализована передача данных по публичной ссылке – теперь можно предоставить доступ получателям к отдельным файлам или папкам без их регистрации в системе. Срок действия ссылки ограничен, что сохраняет безопасность данных.

В новой версии существенно обновился встроенный 3D-вьюер: поддержка облаков точек – теперь можно просматривать лазерные сканы формата LAS и делать к ним замечания; сборка сводных моделей – возможность размещать на одном экране просмотра несколько моделей форматов IFC, NWD, RVT, а также облака точек в формате LAS с сохранением структуры элементов, навигации, поддержкой срезов, измерений и маркапов; цветовая индикация состояний – возможность группировки и окраски группы элементов модели по заданным условиям (например, по статусу выполнения).

Эти доработки расширяют возможности Vitro-CAD для работы с BIM-данными.

Модуль процессов получил множество дополнительных функций, среди которых: «Подпроцессы» – ветвление задач внутри основного процесса; «Регистрация замечаний» прямо из задачи исполнителя; «Гибкая настройка» уведомлений; «Поддержка групп» в качестве исполнителей и наблюдателей; «Возможность смены исполнителя» в уже запущенном процессе.

В системе появилось 22 новых оператора для формул, участвующих в настройках процессов, что существенно расширяет сценарии использования автоматических действий и позволяет значительно ускорить работу пользователей.

В новой версии настройки автоматически проставляемых штампов стали еще более гибкими: добавлена поддержка вставки в штамп факсимиле; доступна настройка штампов разных размеров и цветов; реализовано проставление штампов на любом этапе процесса; доступен прозрачный фон для штампов

Много внимания уделено удобству повседневной работы: тип файла при загрузке может автоматически определяться типом папки; перемещение элементов в библиотеках системы стало возможно еще и перетаскиванием мышкой (drag&drop); добавлена кнопка открытия папок и файлов из браузера в проводнике; добавлена возможность открытия родительской папки в браузере; появилось форматирование текста в текстовых атрибутах; стал доступен просмотр видео и изображений в браузере; проведена оптимизация просмотра крупных PDF; добавлена оптимизация работы с длинными путями.

Важным усовершенствованием стала существенная оптимизация политики безопасности.

Логирование событий выведено теперь в виде журналов безопасности в интерфейс администратора.

Выполненные доработки по данной теме позволили Vitro-CAD пройти аккредитацию по информационной безопасности в одной из крупнейших государственных компаний.