В Utrace Analytics расширены функции определения фармролей

Utrace, российский разработчик решений для управления цифровой маркировкой, расширил функциональность облачной платформы Utrace Analytics. Теперь пользователям доступна функция более точного определения и группировки фармролей.

Utrace Analytics — это аналитическое решение для фармпроизводителей и импортеров, которые использует в качестве основного источника данных информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС «МДЛП»). Платформа позволяет следить за показателями сбыта на различных срезах данных.

Для понимания реальной картины рынка, особенно когда один контрагент совмещает несколько функций, например, аптеку и склад, бизнесу необходимы продвинутые инструменты аналитики. Усовершенствованный алгоритм определения фармролей в Utrace Analytics позволит более точно классифицировать участников фармрынка по различным сегментам — коммерческим и государственным аптекам, лечебно-профилактическим учреждениям и контрактным производителям.

Обновление включает несколько ключевых возможностей. Так, алгоритм теперь учитывает данные из открытых источников, таких как коды ОКВЭД и ОПФ, а также аналитические отчеты МДЛП, включая типы выбытия и профили отгрузок.

Определение фармроли стало доступным не только на уровне контрагента (ИНН), но и на уровне точки продаж (идентификатор места деятельности в МДЛП). Это повышает точность анализа данных, упрощает мониторинг логистических цепочек и увеличивает доверие к данным при принятии управленческих решений.

Кроме того, в Utrace Analytics теперь можно использовать расширенные инструменты для объединения фармролей в различные группы для анализа. Фармроли можно группировать, объединяя различных участников рынка в одну категорию для оценки коммерческого или бюджетного сегмента. Эта функция ориентирована на фармпроизводителей, стремящихся оптимизировать свои бизнес-процессы.

На текущий момент платформа Utrace Analytics охватывает около 100 тыс. действующих точек с лицензией на оборот лекарственных препаратов, по которым доступно определение фармролей. В ближайших планах компании — дальнейшее развитие алгоритма и добавление новых возможностей на основе отзывов пользователей, что позволит еще больше повысить точность и гибкость аналитических данных для всех клиентов платформы.

«Обновление облачной системы Utrace Analytics дает фармацевтическим компаниям инструмент для более точного анализа рынка и принятия стратегических решений. Мы продолжим предоставлять бизнесу решения, которые минимизируют ошибки и открывают новые возможности для улучшения бизнес-процессов», — сказала Анаит Агаджанян, Support Team Lead компании Utrace.