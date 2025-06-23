«Сомерс» внедряет Bluetooth-платежи «Волна» от НСПК

«Сомерс» (ГК Softline) среди первых компаний-разработчиков безналичных решений поддержала технологию «Волна» от Национальной системы платежных карт (НСПК). Теперь программное обеспечение компании позволяет принимать бесконтактные платежи на POS-терминалах по Bluetooth, что является альтернативой Apple Pay. Это открывает банкам и торговым точкам-партнерам новый способ работы с платежами без зависимости от NFC. Этот проект соответствует стратегии ГК Softline по замещению иностранных ИТ-производителей и дистрибьюторов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Технология «Волна» разработана и запатентована НСПК. Инструмент позволяет терминалу передавать ссылку на оплату через Bluetooth. Технология похожа на NFC: когда телефон приближается к терминалу на расстояние до 20 см, приложение улавливает Bluetooth-сигнал, получает данные для платежа и предлагает покупателю подтвердить операцию.

Команда «Сомерс» реализовала сценарий работы «Волны» согласно требованиям регулятора: терминал вещает QR-ссылку по Bluetooth, приложение получает данные о сумме и назначении платежа, пользователь подтверждает операцию, и оплата проходит через СБП. Для этого потребовалось доработать и платежное приложение, разработанное «Сомерс», и адаптировать ОС банковских терминалов.

Чтобы выполнить задачу, специалисты «Сомерс» провели переговоры с НСПК и реализовали поддержку протокола, включающую программную и терминальную части. Команда детально изучила спецификацию «Волны», доработала прикладное платежное ПО собственной разработки, а затем многократно протестировала стабильность передачи и корректность работы с разными моделями устройств.

«Внедрение СБП в торговом эквайринге растет, но текущий сценарий — открыть банковское приложение, авторизоваться и считать QR-код — имеет свои минусы. Мы привыкли к движению «приложить карту», и технология «Волна» по сути меняет сценарий оплаты через СБП, приближая его к привычному действию. Это может повысить использование платежей по СБП благодаря удобству и естественности взаимодействия», — отметил сооснователь «Сомерс» Александр Шпет.

Поддержка «Волны» отвечает запросам рынка: все больше банков включают требования по бесконтактной оплате по Bluetooth в тендерную документацию. Заранее подготовленное решение от «Сомерс» позволит партнерам уменьшить зависимость от зарубежных NFC-решений и предложить клиентам гибкий и удобный способ оплаты. Для торговых сетей это означает, что покупатели смогут платить быстрее и проще, а пользователи iOS получат альтернативу привычному сервису. Команда «Сомерс» приглашает заинтересованные банки к участию в пилотных проектах.