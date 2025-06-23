Napoleon IT внедрила LLM-решение для автоматической оценки занятий в сети Gymnasium

Компания Napoleon IT совместно с международной сетью спортивно-развивающих клубов Gymnasium успешно завершили проект по внедрению системы автоматизированной оценки занятий на основе LLM-технологий. Новое решение позволяет оптимизировать процесс контроля качества образовательного контента, значительно сократить затраты на ручную проверку и предоставить наставникам быстрые и точные рекомендации для улучшения своих занятий.

Одной из ключевых задач проекта с Gymnasium было оптимизировать стоимость и время проверки занятий за счет автоматизированного процесса. До этого ручной проверкой занятий занимался отдельный сотрудник, который тратил на анализ одного занятия до нескольких часов. В отличие от человека, LLM-система не только проверяет наставников на предмет соответствия методики, но еще и дает индивидуальные рекомендации по улучшению учебного процесса, основанные на анализе записи занятия.

В результате проекта команда Napoleon IT реализовала: настройку LLM под задачи заказчика: была настроена функция транскрибации аудиозаписей на русском и английском языках, а также проверка ее на соответствие методическим материалам; векторную базу данных документов, где хранятся методические пособия, используемые при анализе занятий; веб-версию системы, представляющую собой сайт, который отображает список занятий. На портале можно добавлять новые занятия и сразу анализировать их с помощью LLM; новую методологию оценки качества занятий: разговорная часть занятия анализируется на наличие угроз или острых тем, которые не подходят воспитанникам по возрасту, а также на степень индивидуального подхода в обучении детей.

Использование LLM-системы от Napoleon IT позволило в несколько раз сократить расходы на ручную проверку занятий. При этом система выставляла оценки, которые совпадали с мнением независимых экспертов на 70% и более. На данный момент около 67% рекомендаций, сформированных LLM, оказались релевантны содержанию занятия, что подтверждает значительный потенциал решения в помощи преподавателям оперативно совершенствовать качество своих уроков. Команды Napoleon IT и Gymnasium не останавливаются на достигнутом.

В планах — расширение возможностей анализа занятий, добавление мультиязычной поддержки и автоматического суммирования результатов анализа, а также внедрение раздельных ролей в системе (отдельные права доступа для координаторов, тренеров и методистов). Также планируется добавить учет показателей дисциплины на занятиях и привязку оценки к предыдущим занятиям. Улучшения позволят довести точность алгоритма до максимально высокого уровня, близкого к оценкам экспертов.

«Для Gymnasium этот проект стал шагом к тому, чтобы сделать процесс обучения прозрачнее и эффективнее, а наставникам — увидеть свою работу со стороны. Мы видим большой потенциал технологии и планируем дальнейшую интеграцию системы в наши образовательные программы, не несмотря на некоторые расхождения в оценка,», — отметил генеральный директор Gymnasium Андрей Началов.

«Этот проект продемонстрировал, что искусственный интеллект способен значительно сократить ручной труд при анализе занятий. На следующих этапах мы рассчитываем довести точность алгоритма до уровня, максимально близкого к экспертным оценкам, чтобы преподаватели могли получать актуальную обратную связь практически в режиме реального времени», — сказал руководитель по развитию бизнеса LLM-решений в Napoleon IT Тимофей Зверев.