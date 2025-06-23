Минфин Алтайского края перешел с Microsoft на российские программные решения

В рамках проекта «Галэкс» перевел 120 рабочих мест с операционной системы Windows на Astra Linux, внедрил «Р7 офис» и почтовый сервер Tegu, заменил службу каталога Active Directory на ALD Pro.

В рамках государственной стратегии импортозамещения Министерство финансов Алтайского края совместно с КАУ «Алтайский центр финансовых исследований» осуществляет плановый переход на российские программные решения. Использование отечественного ПО обеспечивает технологическую независимость и высокий уровень информационной безопасности, необходимый для работы органов государственной власти.

Проект реализован вместе с компанией «Галэкс» – системным интегратором. Важной задачей проекта стало выполнение технологических работ максимально плавно, не нарушая деятельности заказчика, чтобы сотрудники Минфина и КАУ могли работать в привычном режиме и пользоваться необходимыми сервисами и информационными ресурсами.

Реализация проекта заняла два месяца. Работы проведены в два этапа: внедрение отечественной системы управления парком компьютеров ALD Pro и дальнейшая поэтапная миграция рабочих мест.

На первом этапе развернуто решение ALD Pro от ГК Астра, позволяющее управлять парком компьютеров организации с помощью групповых политик через интуитивно понятный интерфейс. Ранее заказчик использовал решение Active Directory от Microsoft. На период миграции в ALD Pro предусмотрена возможность синхронизации с Active Directory, которая позволила не терять доступ к данным во время реализации проекта.

Для организации работы почтовых сервисов выбрано российское решение Tegu Enterprise – серверное ПО для управления корпоративной почтой, адресными книгами и календарями. Компания «Галэкс», являясь сертифицированным партнером разработчика, провела обучение для сотрудников заказчика по настройке и администрированию решения.

Вторым этапом развернуто российское ПО на 120 рабочих местах: операционная система Astra Linux и офисный пакет «Р7 офис» профессиональный, включающий редакторы документов, таблиц и презентаций, органайзер и инструменты просмотра фото и видео.

Специалисты «Галэкс» провели тестирование программных решений в инфраструктуре заказчика, проверили их совместимость с используемыми информационными системами, а затем осуществили поэтапную миграцию рабочих мест.

Все программное обеспечение, используемое в проекте, включено в Единый реестр российского ПО. Операционная система Astra Linux Special Edition имеет сертификат СЗИ ФСТЭК России, позволяющий использовать ее при работе с информацией и документами в государственных информационных системах.

«Р7 офис» полностью соответствует всем необходимым для использования в госорганах требованиям. Решение является полнофункциональным офисным пакетом, рекомендованным, в том числе, для организаций, работающих с конфиденциальной информацией.

Миграция на отечественные решения имеет стратегическое значение для Министерства финансов Алтайского края и его подведомственной организации. Переход на российские продукты повышает уровень информационной безопасности, обеспечивает соответствие нормам законодательства и технологическую независимость.