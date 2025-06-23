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JVO усилил проектное управление с Kaiten: количество просроченных дедлайнов сократилось на 48%

После перехода на отечественный таск-трекер Kaiten компания JVO — экосистема для управления бизнесом в e-commerce — структурировала процессы в распределенных командах, адаптировала инструмент под разные роли и упростила работу с задачами. Об этом CNews сообщили представители Kaiten.

За три года существования компании команда JVO успела кратно вырасти — на сегодняшний день в штате компании более 150 человек. На начальном этапе для управления проектами, постановки задач и своевременного их выполнения было достаточно таблиц или групповых чатов. По мере роста команды отслеживать рабочие статусы и не теряться в подзадачах стало практически невозможно. Сроки выполнения удлинялись, терялись приоритеты и сами задачи.

Внедрение таск-трекера позволило структурировать рабочие процессы: теперь у каждой из команд есть собственная доска, где видно ответственных, а задачи от коллег из других отделов оформляются сразу в карточках — это избавило от лишних переписок и ручного дублирования информации.

Сейчас Kaiten используется в discovery и delivery-командах, куда входят дизайнеры, аналитики, продакт-менеджеры, разработчики и команда маркетинга. Это около 21% от общего числа сотрудников в компании.

Согласно внутреннему опросу, 82% сотрудников JVO считают, что внедрение нового инструмента позволило упростить отслеживание статусов и дедлайнов, а 48% отметили снижение числа просроченных задач. Помимо этого сотрудники отметили, что стало проще распределять ресурсы и расставлять приоритеты. Самыми полезными функциями пользователи назвали гибкую настройку досок и автоматизацию, а также возможность добавить кастомную кнопку и по клику настроить нужные действия.

«До перехода на Kaiten управлять задачами было непросто: терялся контекст, некоторые задачи дублировались, а сроки могли сдвигаться. Таск-трекер помог навести порядок в процессах — теперь командам легче управлять задачами и отслеживать их выполнение даже при полностью удаленном формате работы. Нам важно, что решение российское, соответствует требованиям безопасности и удобно во внедрении. Процесс настройки занял около месяца, за это время команда под руководством СТО адаптировала доски и перенесла все необходимые данные», — сказал Максим Логинов, генеральный директор JVO.

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