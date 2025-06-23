ГК «МТ-Интеграция» запустила систему стратегического управления кадрами на базе платформы Optimacros

ГК «МТ-Интеграция» внедрила систему стратегического управления HR-процессами на базе российской CPM/IBP-платформы Optimacros. Решение обеспечивает комплексный контроль над ключевыми HR-метриками: численность и структура персонала, динамика фонда оплаты труда (ФОТ), бюджетные затраты, бонусные программы, а также дает возможность осуществлять сценарное моделирование кадровых решений.

Проект реализован совместно с GMCS, которая входит в ГК «МТ-Интеграция». В результате внедрения системы Optimacros автоматизировано более 50 разрозненных Excel-таблиц, сократилось время подготовки отчетов с трёх недель до нескольких часов и повысилась прозрачность работы с персоналом.

Использование системы минимизирует риски ошибок, связанных с ручным вводом данных, и обеспечивает оперативную оценку влияния кадровых решений на ключевые бизнес-показатели. Автоматизация HR-процессов дала возможность фокусироваться не на формировании отчетов, а на анализе данных и прогнозировании сценариев.

«Мы выбрали Optimacros за возможность автоматизировать не только операционные, но и стратегические HR-процессы. Платформа объединила планирование, анализ и прогнозирование, что помогло синхронизировать HR-стратегию с бизнес-целями. Теперь мы оперативно предоставляем руководству точные данные для принятия решений — на языке цифр и фактов», — отметила директор по персоналу ГК «МТ-Интеграция» Юлия Санина.

Центр управления HRD в системе охватывает полный цикл работы с сотрудниками — от подбора кандидатов до оценки эффективности и анализа текучести кадров. Одним из главных нововведений стала поддержка согласования изменений в зарплатах сотрудников с учетом множества критериев: риска увольнения, соответствия рынку труда, бюджетных ограничений. Кроме того, новая система позволяет проводить регулярную калибровку персонала на основе уровней компетенций, поддерживая объективность процессов аттестации и продвижения сотрудников.

Для HR-специалистов компании создана единая рабочая среда, объединяющая аналитический блок и инструменты оперативного управления кадрами. Пользователи могут быстро создавать детальные отчёты по ключевым метрикам: ставкам, премиальным выплатам, фондам оплаты труда, резервам на отпуска и т.д. Встроенные механизмы сценарного моделирования помогают спрогнозировать потенциальные проблемы и просчитать финансовые последствия кадровых решений.

«Реализованный проект еще раз показывает технологичность и универсальность платформы Optimacros, с помощью которой эффективно решаются задачи широкого спектра планирования: от финансового и логистического до HR, интегрируя процессы в единую взаимосвязанную модель. Нашему партнеру, компании GMCS, удалось перевести управление персоналом в ГК «МТ Интеграция» из реактивного режима в проактивный с функциональностью максимально востребованного на сегодняшний день сценарного моделирования. Компания получила не только автоматизацию отчётов, но и инструменты для прогнозирования рисков, оптимизации ФОТ и анализа вклада планируемых изменений в достижение целей. В условиях, где человеческий капитал — ключевой актив, это критически важно для сохранения конкурентных преимуществ. Комбинация глубокой экспертизы нашего партнера и гибкости платформы позволила показать выдающийся результат», — отметил Максим Шилов, коммерческий директор «Оптимакрос».