Flowwow сменил поставщика кадрового ЭДО на сервис HRlink

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow внедрил сервис HRlink в кадровое делопроизводство. Компания полностью оцифровала HR-процессы, начиная с трудоустройства новых сотрудников и заканчивая информированием о важных изменениях в работе. Переход на HRlink обеспечил экономию на курьерских услугах и печати, а также почти 1000 рабочих часов кадровых специалистов. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Flowwow — онлайн-сервис для заказа и доставки товаров из локальных магазинов. С платформой сотрудничают более 16 тыс. торговых точек в 1200 городах России и мира. Штат компании насчитывает более 500 сотрудников. Кадровый отдел централизован в московском офисе Flowwow, откуда происходит управление HR-процессами всей компании.

Автоматизация кадрового делопроизводства (КДП) началась в компании в октябре 2023 г., поскольку большинство сотрудников работают в удаленном формате. Внедрение КЭДО позволило оптимизировать HR-процессы, а также снизить расходы на печать и курьерские услуги. Несмотря на очевидные преимущества, решение не до конца устроило команду: платформа поддерживала возможность подписи документов только через «Госуслуги», обладала небольшой функциональностью и сложно воспринималась сотрудниками из-за неудобного интерфейса. Все это тормозило кадровый процесс и сводило на нет результаты отказа от бумаги в HR.

Спустя полгода после внедрения КЭДО Flowwow решили сменить поставщика решения — выбор был сделан в пользу HRlink. Сервис отличался широким выбором инструментов для кадрового специалиста, понятным интерфейсом. Решение поддерживает выпуск и использование электронных ключей от двух удостоверяющих центров, а также обеспечивает клиентов полноценными обучающими материалами и гайдами по продукту, на базе которых в компании были подготовлены видео-инструкции для ознакомления команды с новым сервисом.

Помимо флагманской платформы КЭДО HRlink Flowwow также внедрили сервис для приема кандидатов Start Link, который позволяет быстро и безопасно нанимать новых сотрудников удаленно. Start Link обеспечивает возможность отправки документов для трудоустройства онлайн в московский офис из любой точки страны. Сервис также соответствует политике компании, направленной на безопасную обработку персональных данных.

Проект внедрения всех сервисов HRlink занял у Flowwow три месяца. Сейчас ими пользуются все сотрудники компании.

«Если бы мы не перешли на КЭДО, то в конце 2024 г. на фоне роста бизнеса Flowwow пришлось бы расширять штат кадрового отдела — с точки зрения временных затрат мы экономим 976 рабочих часов в год! С помощью HRlink кадровые специалисты получили удобный инструмент для контроля за КДП, которое также стало в разы прозрачнее и доступнее для анализа. Наша удовлетворенность продуктом подтверждается тем, что мы используем все доступные на сегодня сервисы экосистемы HRlink, в том числе сервис взаимодействия сотрудника и компании HRlink Pro. Он позволяет нам вовремя информировать коллег о новостях, связанных с КЭДО и кадровыми вопросами, что сводит к минимуму недопонимания и еще больше ускоряет работу HR», — сказала Елена Орлова, руководитель направления кадрового администрирования Flowwow.

«Flowwow — отличный пример компании, которая подошла к автоматизации HR не точечно, а системно. Они задействовали весь спектр сервисов HRlink — от кадрового электронного документооборота до найма и внутренних коммуникаций. Такой комплексный подход позволяет не просто оцифровать процессы, а трансформировать весь HR-контур», — отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.