CorpSoft24 создал систему управления контейнерным терминалом для компании «Транс Синергия»

Специалисты CorpSoft24 разработали и внедряют решение по управлению контейнерным терминалом на базе инструментария платформы «1С» для терминально-логистического центра компании «Транс Синергия». Спроектированная система включает в себя учетную систему, гибкую систему биллинга и поддержку мобильного клиента. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

«Транс Синергия» – один из игроков российского рынка транспортной логистики. Компания специализируется на предоставлении комплексных услуг по внутрироссийским и международным перевозкам любых видов грузов железнодорожным и автомобильным транспортом. К ее активам относится парк контейнеров из более 4000 80-футовых платформ и более 6000 40-футовых контейнеров, а также собственный многофункциональный контейнерный терминал – ТЛЦ «Люберцы», расположенный в Московской области.

Основной вид услуг ТЛЦ – погрузка, разгрузка и хранение контейнеров. В связи с большой вместимостью площадки и значительным годовым оборотом контейнеров компании требовалась качественная система учета, позволяющая сотрудникам терминала быстро и удобно обрабатывать информацию о грузах. Одной из функций новой учетной системы заказчика должно стать автоматизированное формирование счета и выгрузка его в бухгалтерскую систему.

Заказчик изучил доступные предложения на рынке и не нашел готовой системы, которая бы полностью удовлетворяла его потребности. Поэтому он обратился за помощью в компанию CorpSoft24, с которой ранее сотрудничал в рамках других проектов. Эксперты предложили создать необходимое решение «с нуля» с использованием инструментария для разработки «1С:Библиотека стандартных подсистем».

Целью проекта стало создание удобной, простой и функциональной системы учета для управления контейнерным терминалом с возможностями настройки биллинга и поддержкой мобильного клиента.

На первом этапе специалисты CorpSoft24 провели интервьюирование заказчика, составили описание его бизнес-процессов с учетом работы новой системы и сформировали подробное техническое задание на разработку решения. Затем внедрили основной функционал решения и разработали проектирование подсистемы биллинга, который будет подключен к решению.

Созданную систему будут использовать диспетчеры терминала и дежурные администраторы, а в мобильной версии, на смартфонах и планшетах – операторы автопогрузчиков и приемо-сдатчики для быстрого и удобного занесения в базу информации о прибывших и убывающих контейнерах. Также пользователями системы станут менеджеры клиентского сервиса, которые занимаются выставлением счетов. Ранее им приходилось вводить соответствующие данные в бухгалтерскую программу вручную.

«Наши сотрудники, работающие непосредственно на терминале, ежедневно ведут учет и проверку сотен контейнеров. Им необходимо простое и функциональное решение, позволяющее совершить необходимую операцию в несколько кликов с мобильного устройства. Такую узкоспециализированную систему, учитывающую, кроме того, все особенности нашего прайс-листа, невозможно найти на рынке – требуется большая доработка. С компанией CorpSoft24 мы сотрудничаем давно и уверены в экспертности ее специалистов», – сказали представители «Транс Синергии».

«Данный проект – действительно уникальный на рынке. Поэтому на первом этапе мы не просто создали техническое задание, а сформировали максимально детальный дизайн-проект решения, который впоследствии поможет написать документацию к системе, инструкции для ее пользователей и администраторов. Это большая и кропотливая работа. Сделать ее нам помогло хорошее знание заказчика, а также опыт внедрения систем управленческого и логистического учета, где применяется похожий функционал», – отметил Роман Король, руководитель проекта CorpSoft24.

Заказчик планирует развитие внедренной системы. Так, будет произведена интеграция системы по управлению контейнерным терминалом с ЭТРАН (системой подготовки и оформления перевозочных документов на железнодорожные грузоперевозки ОАО «РЖД») и с таможенными системами. Появятся разделы по управлению ремонтами контейнеров и учету KPI сотрудников, расширится функциональность учета вагонов на терминале, будет подключен модуль на основе ИИ для распознавания номеров контейнеров, вагонов и автомобилей. Каждому клиенту ТЛЦ будет доступен личный кабинет.