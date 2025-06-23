Автоматизация помогла ускорить рабочие процессы застройщика Челябинска ГК «2Б Девелопмент»

Интегратор «Первый Бит» завершил внедрение единой информационной системы управления строительными проектами в группе компаний «2Б Девелопмент». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Группа компаний «2Б Девелопмент», специализирующаяся на строительстве многоквартирных домов в Челябинске и области, столкнулась с ростом объема операционных и бухгалтерских данных, последовавшего за увеличением темпов продаж и строительства. Еще одной проблемой была организация тендеров: заявки обрабатывались вручную через почту, что увеличивало нагрузку на сотрудников и риск ошибок.

Для решения этих проблем «2Б Девелопмент» обратилась к челябинскому офису ИТ- компании «Первый Бит», имеющей многолетний опыт внедрения решений для автоматизации документооборота. Специалисты «Первого Бита» предложили провести комплексную автоматизацию на базе конфигурации «Бит.Строительство».

Ключевым улучшением стала автоматизация управленческого учета, сбора и распределения плана и факта доходов и расходов между объектами с дальнейшим прогнозированием.

Внедрение единой информационной системы существенно упростило ведение подробных бюджетов объектов в разрезе видов работ и дополнительных аналитик, ускорило формирование отчетов с различной детализацией и анализом отклонений. Разработка методологии и реализация процесса актуализации бюджетов обеспечила возможность оперативно отслеживать изменения показателей эффективности проекта.

Автоматизация коснулась и бухгалтерского учета: теперь, при заполнении «Договора реализации недвижимости» блока продаж, система самостоятельно формирует цепочку связанных документов: контрагентов, договоры инвестирования и т.д.

Интеграция с API банка позволила автоматизировать работу с эскроу-счетами и контролировать план-факт оплат, а для отдела продаж был создан отчет по сделкам с отслеживанием взаиморасчетов и выявлением ошибок, например, отсутствия договора из-за некорректного ввода.

«Специально для «2Б Девелопмент» мы разработали тендерную площадку и интегрировали ее с решением «1С:Документооборот КОРП». Система сама формирует список подходящих контрагентов на основе рейтинга, учитывающего надежность, судебные разбирательства и успешные проекты. Условия тендера отправляются подходящим поставщикам в виде автоматически генерируемых email-писем с доступом к личному кабинету, где можно заполнить заявку онлайн. Результаты сбора предложений выгружаются в «1С:Документооборот», система самостоятельно обрабатывает данные и составляет конъюктурный лист — остается лишь его согласовать», — сказал руководитель отдела ERP-решений компании «Первый Бит» в Челябинске Алексей Кетов.

На втором этапе тендера, доторговке, треть его участников автоматически получает еще одно письмо. Таким образом, пользователь может вновь перейти в заявку и внести в нее изменения, а также снизить ее стоимость.

Далее, учитывая дополнительные данные, специально разработанный алгоритм в «1С» подбирает самого подходящего исполнителя, после чего специалисты «2Б Девелопмент» связываются с представителями подрядчика и обсуждают дальнейшее сотрудничество.

Также под запрос руководителя «2Б Девелопмент» в CRM «Битрикс24» были внедрены аналитические BI-дашборды. Теперь руководство строительной компании видит конверсию лидов в сделках, качество заявок и другие метрики в режиме реального времени. Это позволяет специалистам бизнес-компании следить за качеством работы с клиентами и повышать эффективность клиентского сервиса на основе актуальных показателей.

Проект завершился за три месяца, и его результаты подтвердили важность автоматизации для растущего бизнеса. «2Б Девелопмент» сократила временные затраты, снизила количество ошибок и повысила прозрачность всех процессов — от документооборота до тендеров и финансового планирования.