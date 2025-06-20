В России создана первая система оценки научного потенциала вуза​​​​​​​

ИТ-холдинг «Т1» завершил проект цифровизации Московского государственного института международных отношений (МГИМО) –– об этом стало известно по итогам подписания партнерского соглашения. За три месяца работы «Т1» внедрил мобильное приложение для студентов, обеспечил вуз цифровым обходным листом, кадровым электронным документооборотом, а также с нуля создал систему оценки научного потенциала и перевел обучающие процессы для студентов с Zoom на российский ВКС-сервис Dion. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Разработанная командой «Т1» наукометрическая система –– это первое в России решение, которое позволяет университету агрегировать и анализировать научную активность профессорско-преподавательского состава: публикации в профильных журналах, награды. Платформа используется как для внутреннего управления, так и для отслеживания научного потенциала вуза в целом. В отличие от зарубежных аналогов, она полностью адаптирована под требования импортозамещения и представляет единую витрину данных с детализацией по авторам.

Студентам, в свою очередь, стало доступно мобильное приложение, где они могут отслеживать оценки в электронной зачетке, просматривать расписание и учебные планы, взаимодействовать с преподавателями и бронировать аудитории. Т1 также внедрил в МГИМО платформу корпоративных коммуникаций Dion. Система позволяет проводить видеоконференции с автоматической расшифровкой и использовать режим вебинара, где можно разделить участников на спикеров и слушателей — это особенно удобно для лекций. Dion уже используется для учебных занятий, совещаний и академических встреч: студенты подключаются без регистрации, что снижает нагрузку на ИТ-службы.

«Мы создали для МГИМО не просто набор отдельных приложений, а единую цифровую экосистему –– для «Т1» это в том числе часть миссии по трансформации образования. Вместе мы создаём инфраструктуру, где на фундамент вуза ложится наша технологическая экспертиза, давая синергетический эффект: университет получает новые возможности для развития, а студенты — принципиально иной уровень образовательного опыта», — сказал Алексей Фетисов, генеральный директор ИТ-холдинга «Т1».

Еще одно нововведение — цифровой обходной лист. Теперь учащиеся подают заявку онлайн, а ответственные сотрудники проверяют отсутствие задолженностей перед вузом. При их наличии система автоматически отправляет уведомление и указывает, какие действия нужно предпринять. Ожидается, что решение сократит время прохождения процедуры на порядка 40% и уменьшит очереди в три раза.

Для сотрудников вуза и административного персонала «Т1» дополнительно автоматизировал процесс по согласованию и обработке служебных записок. Управление по работе с персоналом уже тестирует электронное оформление отпусков — в дальнейшем эта возможность появится во всех подразделениях. Сотрудники также получили новый инструмент для обращений в ИТ-службу: теперь заявки на техподдержку можно подавать через личный кабинет, а не только по телефону или электронной почте.

«Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что без цифровизации университет развиваться не может. Мы работаем над цифровыми решениями – за последние месяцы нам удалось добиться серьезного прорыва. Прежде всего, студенты стали ближе к университету, глубже погрузились в университетскую жизнь, в то, что происходит в МГИМО. Это – то, что действительно важно», — сказал Анатолий Торкунов, ректор МГИМО.

В будущем «Т1» и МГИМО планируют продолжить сотрудничество, в том числе реализовывать совместные программы и проекты в части импортозамещения и цифровизации, включая внедрение решений с использованием искусственного интеллекта.