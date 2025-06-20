CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

Цифровая трансформация госсектора: открыт набор на программу для будущих руководителей

Специалистов нового поколения — тех, кто будет менять систему государственного, муниципального и корпоративного управления с помощью цифровых технологий, — начнут готовить в Президентской академии. Уже в сентябре 2025 г. стартует магистерская программа «Цифровая трансформация в публичном управлении», разработанная с участием экспертов Сбербанка. Соответствующее соглашение о сотрудничестве заключили Сбербанк и Президентская академия. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Программа предназначена для выпускников бакалавриата и специалитета и действующих управленцев, которые хотят освоить современные технологии для эффективной работы в госсекторе и бизнесе. Студенты научатся применять искусственный интеллект и большие данные в принятии решений, управлять цифровыми изменениями и развивать экосистемное мышление.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Цифровые технологии уже не просто инструмент — они стали новой средой, в которой существуют государство, бизнес и общество. Но сами по себе технологии не меняют мир — это делают люди, которые умеют ими пользоваться. Наша задача — дать молодым специалистам практические навыки, которые сделают из них лидеров изменений, научат говорить на языке цифровой трансформации и использовать искусственный интеллект в реальных управленческих задачах. Выпускники программы получат уникальные компетенции на стыке государственного управления и цифровых технологий, что сделает их востребованными в любой сфере».

Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии: «Современные вызовы требуют от госслужащих гибкости и умения оперативно внедрять передовые цифровые решения. Мы уверены, что управленцы, которые умеют использовать современные инструменты и решать реальные задачи станут ключевым ресурсом для развития всей системы государственного управления России. Новая магистерская программа Президентской академии и «Сбера» нацелена на формирование этих компетенций и практических навыков. Вместе мы создаем условия, при которых лучшие преподаватели и эксперты из бизнеса будут сопровождать студентов на всех этапах обучения, чтобы каждый из них в будущем мог внести вклад в цифровую трансформацию страны».

Программа продолжительностью 2,5 года (6 семестров, 12–16 академических часов в неделю) включает 37 дисциплин, объединенных в три блока: фундаментальные знания в области государственного управления (Hard Skills), цифровые компетенции (Digital Skills) и развитие управленческих качеств (Soft Skills). Помимо теории, студентов ждет много практики: они будут работать с реальными кейсами от Сбербанка и государственных органов, участвовать в проектах по автоматизации и внедрению искусственного интеллекта в управленческие процессы.

Специалисты Сбербанка помогли разработать курсы «Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управления», «Управление проектами в цифровой среде», Data Management, «Технологии искусственного интеллекта», «Управление цифровыми изменениями и инновациями», «GR-менеджмент в цифровой среде» и «Технологии Smart City». На протяжении всего периода обучения студентам будут помогать менторы из числа экспертов Сбербанка и преподавателей Президентской академии.

На программу возьмут только 50 человек. Кандидатов отберут с помощью компьютерного тестирования и собеседования. Обучение доступно в очно-заочном формате с гибким графиком, так что учебу можно совмещать с работой.

Набор на программу «Цифровая трансформация в публичном управлении» открыт. Обучение начнется в сентябре 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Лопаткин, «Экзон»: Если запутан интерфейс — запутается и работа

Wildberries приступила к выпуску собственных банковских карт. Сотрудники их уже получают

Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira

В России создали ИИ для выявления поддельных документов, который «не имеет аналогов в мире»

Цифровое рабочее место юриста ВкусВилл: 100% выполнение всех задач в срок

Власти пишут новые требования к российскому ПО. «Отечественность» приложений придется доказывать усерднее

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще