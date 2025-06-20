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РусГидро объединяет усилия с ИТ-холдингом Т1 для цифровой трансформации

Крупнейшая российская электроэнергетическая компания РусГидро и ИТ-холдинг Т1 заключили соглашение о партнерстве, которое позволит ускорить цифровую трансформацию энергохолдинга и повысить его технологическую независимость. Подписание состоялось в рамках Петербургского экономического форума.

Соглашение предусматривает сотрудничество с вендором отечественного программного обеспечения НОТА, входящим в структуру Т1. Стороны намерены совместно развивать отечественные программные решения и цифровые технологии.

«Цифровая трансформация – один из ключевых приоритетов для РусГидро, – отметил заместитель генерального директора РусГидро Александр Чариков. – Мы уверены, что сотрудничество с холдингом Т1 позволит нам ускорить внедрение передовых российских технологий, повысить эффективность управления ресурсами и укрепить технологическую независимость компании».

В свою очередь, управляющий директор вендора НОТА, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 Кирилл Булгаков подчеркнул, что «технологии и опыт вендора НОТА помогут РусГидро оптимизировать процессы и усилить конкурентоспособность в условиях глобального технологического перехода. Мы видим большой потенциал в совместных проектах и готовы предложить наиболее эффективные практики и продукты в области импортозамещения».

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В настоящее время РусГидро и холдинг Т1 уже реализуют совместный проект по разработке учетной системы на базе платформы . Цель проекта – создание единой информационной среды для оптимизации управления ресурсами, повышения прозрачности финансовых операций и улучшения принятия решений.

Данное сотрудничество является частью стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на 2022-2024 годы с перспективой до 2030 года. Стратегия предусматривает реализацию проектов по повышению эффективности основной деятельности при сохранении надежности и безопасности энергообъектов. Особое внимание уделяется вопросам импортозамещения, включая использование российского программного обеспечения и применение технологий искусственного интеллекта.

Рекламаerid:2W5zFHxHAX2Рекламодатель: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро»ИНН/ОГРН: 2460066195/1042401810494Сайт: https://rushydro.ru/

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