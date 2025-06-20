Поступай онлайн: на «Госуслугах» стартовал прием заявлений в вуз
В российских вузах стартовала приемная кампания. Пройти весь процесс поступления в вуз можно на «Госуслугах». В 2024 г. сервис помог найти вуз мечты и поступить почти 700 тыс. абитуриентам. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.
Что нового в 2025 г.
Сервис «Подбор вуза». Помогает найти университет и специальность под свои интересы и баллы.
Магистратура и аспирантура. Подать заявление теперь можно не только на бакалавриат и специалитет.
Электронный студенческий билет. Появляется автоматически после зачисления в те вузы, которые участвуют в эксперименте.
Более 1, 7 тыс. вузов подключены к сервису.
Какие еще есть функции
Заявление на бакалавриат и специалитет можно подать в пять вузов, выбрав в каждом из них до пяти направлений. В магистратуру и аспирантуру — без ограничений.
Документы об образовании, результаты ЕГЭ, достижения и льготы можно загрузить в личном кабинете. Они приравниваются к оригиналам, их не нужно подтверждать лично.
На дополнительные или внутренние вступительные испытания можно записаться онлайн.
Можно найти будущего работодателя еще на этапе поступления, учиться с его поддержкой, а затем — гарантированно трудоустроиться. Договор на целевое обучение тоже заключается онлайн.
Чаты с будущими одногруппниками. С теми, кто поступил вместе с вами, можно познакомиться еще до начала учебного года.
Сроки приемной кампании
Бакалавриат, специалитет, базовое высшее — до 25 июля 2025 г. бюджет. На платные отделения — по решению вуза.
Магистратура — на усмотрение вуза, но не позднее 20 августа 2025 г.
Аспирантура — устанавливается вузом самостоятельно.