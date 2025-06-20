«Почта России» может внедрить в работу искусственный интеллект GigaChat

«Почта России» и Сбербанк заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере технологий. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Сбербанк развернет платформу с использованием искусственного интеллекта (ИИ) на базе «Почты России». Соглашение о стратегическом сотрудничестве подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов.

Партнеры планируют совместную разработку, пилотирование и внедрение сценариев прикладного применения нейросетевой модели Сбербанка GigaChat для бизнеса. Компании проведут идентификацию наиболее удачных кейсов для внедрения технологий. Проект призван автоматизировать процессы и усовершенствовать клиентский сервис «Почты России».

Стороны также прорабатывают вопрос встраивания ИИ-сервисов по речевой аналитике во внутренние и внешние бизнес-процессы компании. В частности, речь идет об автоматизации обработки обращений, поступающих в контакт-центр. В проработке также находится вопрос использования ИИ/ML-моделей в логистике и инструментов для автоматизации процессов входящей и исходящей корреспонденции.

Отдельное внимание «Почта России» уделяет вопросу технологической независимости. Планируется пилотная эксплуатация отдельных компонентов на базе цифровой платформы Platform V, что включает в себя, в том числе комплексное тестирование российских СУБД, операционных систем, сред разработки и других решений с целью оценки производительности платформы, эффективности производственных процессов ИТ-разработки, роста сервиса для внутреннего потребителя и роста качества обслуживания клиентов.

«Наша ключевая задача — сделать максимально прозрачный и эффективный сервис как для клиентов Почты, так и внутри компании. Благодаря использованию технологической экосистемы Сбербанка мы можем значительно повысить скорость нашей реакции на изменения, эффективность бизнес-процессов, качество оказываемых услуг и оценки клиентов. Для достижения поставленных целей мы уже используем модели машинного обучения, в том числе, генеративные модели. Совместно с коллегами из «Сбера» мы планируем увеличить долю процессов, в которые будут встроены решения и инструменты на базе ИИ», — отметил заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов.

«Технологический стек «Сбера», включающий платформенные решения и готовые инструменты генеративного искусственного интеллекта, поможет Почте России перейти на качественно иной уровень развития бизнеса. Речь идет не столько об оптимизации процессов, сколько о фундаментальном преобразовании: повышении скорости обработки данных, улучшении качества логистических решений и предоставлении клиентам персонализированного сервиса. Уверен, что применение GigaChat станет ключевым фактором роста компании, ощутимым для каждого ее клиента уже в самое ближайшее время», — сказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.