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«Комплит» и SimpleOne расширяют стратегическое сотрудничество в области решений по управлению разработкой ПО

ИТ-компания «Комплит» и российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию ITG) объявили о стратегическом сотрудничестве в области решений по управлению разработкой ПО. В частности, «Комплит» будет заниматься внедрением и техническим сопровождением SimpleOne SDLC.

SimpleOne SDLC — это система для управления разработкой программных продуктов на основе гибких методологий. Решение обеспечивает прозрачный процесс разработки с помощью портфеля продуктов, типизации задач и продуктовой отчетности, оптимизирует ресурсы команды разработки за счет планирования трудозатрат и учета затраченного времени.

«Комплит» обладает серьезной экспертизой в области управления ИТ-процессами и глубоким пониманием потребностей клиентов. Совместная работа с коллегами в области SDLC позволит реализовывать комплексные проекты по управлению разработкой программного обеспечения в рамках единой платформы. Это особенно важно для организаций, которые стремятся выстроить сквозные процессы от разработки до эксплуатации», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

«Комплит» более 25 лет занимается внедрением корпоративных информационных систем и за это время реализовал множество проектов различной сложности. Компания имеет многолетний успешный опыт внедрения ITSM-решений. Теперь компания добавила в свой портфель систему для управления разработкой ПО SimpleOne SDLC и займется ее внедрением и кастомизацией под запросы бизнеса.

«Расширение сотрудничества с SimpleOne даёт нам возможность предложить нашим Клиентам и в целом рынку новые решения на базе современной Low-code/No-code платформы», — сказал Иван Сташко, менеджер по развитию бизнеса компании «Комплит».

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