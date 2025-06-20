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ITFB Group представила обновление Polina AI: расширен функционал ИИ-ассистента

ITFB Group анонсировала масштабное обновление Polina AI — интеллектуального ассистента для автоматизации подбора персонала. Обновленная версия платформы получила усовершенствованный интерфейс и расширенный функционал анализа кандидатов, призванный существенно повысить точность найма и снизить нагрузку на HR-команды. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Что нового в Polina AI

Обновленный пользовательский интерфейс. Визуальные улучшения сделали платформу более интуитивной. Расположение элементов и логика навигации переработаны с учетом фидбэка от корпоративных пользователей, что ускоряет работу с шорт-листами и коммуникацией с кандидатами.

Интеллектуальное выявление «красных флагов». Система автоматически отмечает нестабильные карьерные траектории, переизбыток краткосрочного опыта или недостаток практики у специалистов с онлайн-курсов. Это помогает рекрутерам быстрее отсеивать потенциально рискованных кандидатов без долгого ручного анализа.

Глубокий анализ навыков и опыта. В обновленной версии Polina AI показывает не только факт соответствия кандидата вакансии, но и детализацию несоответствий. Также отображается фактический стаж по каждому ключевому навыку — в годах и месяцах — что существенно повышает объективность оценки.

Обновление делает Polina AI более эффективным инструментом для массового и точечного подбора. Система позволяет автоматизировать первичный скрининг, минимизировать человеческий фактор и формировать обоснованные рекомендации по кандидатам. Это особенно актуально в условиях кадрового дефицита и высоких требований к скорости подбора.

«Polina AI — это полноценный ИИ-ассистент, который понимает, анализирует и предлагает решения. Каждое обновление приближает нас к главной цели — сделать рекрутинг не только быстрее, но и умнее», — сказал Вадим Казанцев, исполнительный директор ITFB Group.

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