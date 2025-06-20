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ИИ-ассистент «Яндекс Еды» подскажет, куда сходить и где заказать доставку

В сервисе «Яндекс Еда» появился ассистент на базе искусственного интеллекта — «Еда AI». Он поможет выбрать ресторан, куда сходить или где заказать доставку. Если гости определились, то могут сразу забронировать стол. Онлайн-помощник предложит варианты под общие запросы — например, где позавтракать, и под разные сценарии — семейный обед, вечеринка с друзьями и др. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Онлайн-помощник составляет персонализированные рекомендации, опираясь на собственную базу данных «Яндекс Еды» о ресторанах, которая постоянно обновляется.

«Еда AI» работает на базе нейросети YandexGPT 5 Pro и RAG-платформы (Retrieval Augmented Generation — генерация с дополненной выборкой). Он анализирует смысл запроса и использует сразу несколько поисковых технологий, дополняя основной ответ полезными деталями. В итоге пользователь получает более точную информацию — например, не просто подборку ресторанов, где есть вегетарианские блюда, а в конкретном районе с желаемым уровнем цен и нужной атмосферой. Он сможет найти ресторан с детской комнатой у дома или доставку домашних пирогов в офис менее чем за час. ИИ-помощник учитывает и описания ресторанов, и отзывы пользователей, и материалы собственного медиа «Яндекс Еды» «Открытая кухня».

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Яндекс Go
ИИ-ассистент «Яндекс Еды» подскажет, куда сходить и где заказать доставку

На первом этапе «Еда AI» подбирает лучшие рестораны в Москве, а в дальнейшем заработает во всех городах, где есть сервис. Сейчас он работает в бета-режиме. Ассистент будет обучаться во время взаимодействия с пользователями, чтобы давать еще более точные персонализированные рекомендации. Позднее он сможет помогать пользователю заказывать продукты в магазинах — например, для определенного рецепта.

«Яндекс» развивает и внедряет технологии искусственного интеллекта в своих сервисах. Весной 2025 г. ассистенты на базе нейросетей появились в «Маркете» и «Лавке». Оба используют YandexGPT 5 Pro.

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