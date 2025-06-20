Группа компаний «Серконс» выполняет проекты для 100 тысяч партнеров с помощью «1С:CRM»

«1С-Рарус» завершил перевод оператора в области сертификации на отечественное CRM-решение. Модуль «1С:CRM» интегрирован в ERP-систему холдинга «Серконс». Усовершенствованы бизнес-процессы работы с партнерами. В результате на 15-20% выросли ключевые метрики продаж. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«Серконс» – компания в области сертификации и оформления разрешительной документации. В состав группы компаний «Серконс» входят: аккредитованные органы по сертификации; лицензированные экспертные организации; собственные испытательные лаборатории. Персонал насчитывает более 3000 квалифицированных экспертов, специалистов и инженеров-испытателей. Офисы «Серконс» работают в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге и 15 других городах России, а также за рубежом.

У ключевых пользователей не было возможности полноценно использовать функционал ERP-системы из-за отсутствия обмена по основным документам продажи со сторонней CRM-системой. Было решено приобрести «1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2» и встроить модуль в используемую группой компаний систему «1С:ERP Управление предприятием».

ERP-система была ранее внедрена и доработана в рамках текущего проекта ИТ-службой ГК «Серконс». Проект запуска «1С:CRM» поручили компании «АКАМ», которая настроила и запустила MPV системы, для дальнейшей кастомизации был привлечен разработчик данного отраслевого модуля - компания «1С-Рарус».

Результаты проекта

Группа компаний «Серконс» полностью отказалась от зарубежной CRM-системы. Управление взаимоотношениями с клиентами интегрировано в единую ERP-систему компании на базе «1С».

Создано единое информационное поле, где выстроено взаимодействие коммерческого и исполнительных блоков группы компаний, отделов контроля качества и маркетинга.

Упорядочены и объединены данные 100 тыс. партнеров по 25 направлениям деятельности холдинга.

Улучшено качество работы с клиентами: внедрены инструкции и регламенты работы.

Настроена оперативная аналитическая отчетность для руководителей высшего звена

Уменьшилась нагрузка на аналитический отдел, так как теперь менеджеры могут сами закреплять за собой направление клиента, если оно свободно.

Упрощено получение аналитики по работе пользователей.

Дмитрий Суворин, ИТ-директор группы компаний «Серконс»: «В рамках двухлетнего проекта сотрудничества с "1С-Рарус" нам удалось не только полностью заменить западное CRM-решение на отечественное, но и достичь впечатляющих бизнес-результатов: частота покупок увеличилась на 15%, а метрика среднего срока жизни клиента выросла на 20%. Особенно хочется отметить гибкий подход команды при внедрении, когда параллельно с работами по CRM проводилась масштабная доработка системы "1С:ERP" под специфику нашего бизнеса, что позволило создать по-настоящему эффективную экосистему для работы всех отделов компании».