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«Группа Астра» предоставила БГМУ 1600 лицензий программного обеспечения своей продуктовой экосистемы

Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ) усовершенствовал свой ИТ-ландшафт с точки зрения безопасности, эффективности и масштабируемости — внедрил в инфраструктуру продукты «Группы Астра». Программный стек помогает вузу решать образовательные, научно-практические, воспитательные и другие задачи в рамках своей деятельности. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Всего в БГМУ 3000 автоматизированных рабочих мест, на 1600 из которых уже установлена ОС Astra Linux.

Первым этапом перехода на российские ИТ-решения стала замена операционной системы — ключевого компонента цифровой инфраструктуры. Вуз делал выбор между несколькими дистрибутивами Linux, разворачивая на их базе стенды с софтверными продуктами, и в процессе такой апробации столкнулся с проблемами совместимости аппаратной и программной части. Эти и другие шероховатости в работе с операционными системами сегмента Linux наиболее полно и компетентно помогла решить только техподдержка «Группы Астра», поэтому БГМУ остановился на Astra Linux. На выбор также повлиял фактор регистрации системы в «Реестре российского программного обеспечения» Минцифры России, наличие сертификатов всех регуляторов и комплекса уникальных средств защиты информации, позволяющих обеспечить максимальный уровень ИТ-безопасности. Затем университет интегрировал в свою ИТ-инфраструктуру Astra Linux Server, службу каталога ALD Pro, контроллер домена ALD Pro, платформу виртуализации Termidesk, СУБД Tantor, средства резервного копирования RuBackup и ПК СВ «Брест».

Чтобы снять барьеры во взаимодействии с обновленной информационной системой, ИТ-специалисты вуза освоили Astra Linux. В настоящее время студенты и ординаторы получают знания по работе с данной ОС в рамках проекта «Цифровая кафедра» программы «Приоритет—2030». Кроме того, запланировано подобное обучение врачей на базе Института развития образования БГМУ.

«Предоставляя свое ПО образовательным организациям, мы, в первую очередь, упрощаем для них переход на российские программные продукты, который требует отказоустойчивости и защиты всей ИТ-инфраструктуры. Так, наши специалисты делают все возможное, чтобы БГМУ эффективно решал стоящие перед ним задачи и мог сосредоточиться на главном — учебном процессе, научных исследованиях и подготовке специалистов со знанием передовых российских решений, не отвлекаясь на вопросы обеспечения стабильного функционирования ИТ-систем. В этом заключается принцип продуктово-сервисного подхода, которого мы придерживаемся в работе с заказчиками, и ответственность перед ними», — сказал Роман Борисов, директор департамента развития и продаж в образовании «Группы Астра».

«Сотрудничество с «Группой Астра» — это шаг к созданию безопасной и эффективной ИT-инфраструктуры в нашем медицинском университете. Мы стремимся интегрировать передовые технологии на базе российской операционной системы, что позволит нам не только повысить уровень информационной безопасности, но и обеспечить автономность в управлении научными и медицинскими данными. Наша цель — создать современное цифровое пространство, где студенты, преподаватели и ученые смогут эффективно использовать инновационные решения для подготовки квалифицированных специалистов и проведения прорывных научных исследований», — отметил Азат Билялов, начальник управления информационных технологий БГМУ.

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