«Билайн» и red_mad_robot представили линейку ИИ-агентов

«Билайн» совместно с red_mad_robot разработали линейку ИИ-агентов, нацеленных на решение комплексных задач бизнеса и государственного управления. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

ИИ-агенты стремительно ворвались на рынок, меняя устоявшиеся подходы к цифровизации бизнеса. В отличие от классических чат-ботов, они не ограничены шаблонными ответами и могут выполнять сложные задачи, интегрируясь с внутренними системами компании. Интеллектуальные помощники позволяют автоматизировать рутинные процессы и внедрять персонализированные решения, способные адаптироваться под потребности каждой компании, открывая путь к более эффективному и гибкому управлению.

Линейка «Билайн» и red_mad_robot включает пять ИИ-агентов, каждый из которых ориентирован на конкретные направления работы: продажи, контакт-центр, разработка, административные задачи и маркетинг. В основе платформы с агентами — сочетание открытых и проприетарных моделей искусственного интеллекта, что обеспечивает гибкость интеграции и адаптацию под индивидуальные требования заказчиков. Все агенты работают в формате диалога: сотрудник формулирует задачу в свободной форме, а система находит оптимальное решение, используя доступ к внутренним базам данных и внешним открытым источникам информации.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайн»: «На мой взгляд, ИИ-агенты — это не просто следующий шаг в автоматизации бизнеса, а качественный скачок в эффективности. В эпоху, где гибкость и скорость определяют успех, компаниям нужны интеллектуальные системы, способные анализировать, принимать решения и действовать — без ограничений жестких алгоритмов. Но главное — они работают в той же цифровой среде, что и люди. Современные ИИ-агенты умеют взаимодействовать с разными корпоративными инструментами: системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), системами автоматизации процессов на предприятиях (ERP), мессенджерами, аналитическими платформами и даже специализированным ПО. Они так же, как сотрудники, получают доступ к данным, обрабатывают их и выполняют задачи — быстро, точно и без усталости. Уже сегодня они — цифровые ассистенты, а завтра могут стать полноценными членами команд. Наша линейка агентов создана для востребованных бизнес-задач, и мы активно тестируем их внутри компании».

ИИ-агент для поддержки продаж — это цифровой помощник продавца, который в режиме диалога помогает быстро находить информацию по базе знаний, анализировать диалог с клиентом, генерировать персонализированные скрипты, работать с возражениями. Например, продавец может оперативно получить рекомендации по работе с конкретным клиентом на основе истории взаимодействий и успешных кейсов, что способствует более точному и эффективному принятию решений.

Цифровой ИИ-оператор контакт-центра — интеллектуальная платформа, которая в реальном времени анализирует запросы клиентов, мгновенно генерирует персонализированные ответы и предлагает операторам адаптивные скрипты для эффективной коммуникации. Это не просто автоматизация, а новый уровень клиентского сервиса, где рутину берет на себя когнитивный двойник, а сотрудники создают эмоциональную связь с клиентами.

Ассистент-секретарь — инструмент для автоматизации административных процессов. Он протоколирует онлайн-совещания, сделает их резюме, планирует встречи и интегрируется с корпоративными календарями и коммуникационными платформами. В будущем его возможности будут расширены до создания внутрикорпоративного агрегатора информации для топ-менеджеров и экспертов, что позволит централизованно управлять знаниями и задачами компании.

ИИ-агент для разработчиков — это ассистент для написания программного кода и работы с базами данных. Он поможет с автодополнением кода, написанием документации, тестированием и анализом данных. Такой ассистент востребован не только у программистов, но и у дата-саентистов, аналитиков и девопс-инженеров, которым требуется ускорить выполнение типовых задач, связанных с кодом.

Маркетинговый ИИ-агент облегчает подготовку визуальных и текстовых материалов для маркетинга и продвижения. Ассистент может сгенерировать изображение по текстовому запросу и подготовить материалы для презентаций, а также поможет провести анализ рынка или конкурентов. В будущем платформа будет учитывать корпоративные стандарты и брендбуки при создании материалов.

Алексей Макин, основатель red_mad_robot: «ИИ-агенты — это смена управленческой парадигмы. Мы уходим от интерфейсов к диалогу, от софта к новой логике работы. Вместе с «Билайн» мы показали, как делать за минуты то, на что раньше уходили недели. Это меняет все — от повседневных задач до стратегического управления. ИИ становится частью рабочего процесса, не заменяя человека, а повышая его эффективность».

«Билайн» и red_mad_robot подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Компании намерены объединить усилия для создания и внедрения передовых ИИ-ассистентов, ИИ-агентов и мультиагентных платформ, ориентированных на различные сегменты рынка. Партнеры также продолжат развивать платформу, расширяя функционал агентов и подключая новые модели. Такой подход позволит корпоративным клиентам гибко реагировать на изменения рынка, снижать операционные издержки и внедрять современные технологии в ежедневную практику.