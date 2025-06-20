«Билайн» и «ОТП Банк» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «ОТП Банк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на развитие инновационных решений в области финансовых технологий, цифровой безопасности и клиентского сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Со стороны «Билайн» соглашение подписал генеральный директор компании Сергей Анохин, от банка – президент «ОТП Банка» Илья Чижевский.

Ключевым направлением партнерства станет совместная работа по противодействию мошенничеству. Стороны планируют внедрить технологию маркированного звонка Branded Call («брендированный звонок») с использованием сервиса «Этикетка», что позволит «ОТП Банк»у повысить безопасность голосовых коммуникаций с клиентами. Особое внимание будет уделено интеграции платформы речевой аналитики «Билайн».

Также в рамках сотрудничества «ОТП Банк» сможет использовать решения «Билайн», позволяющие усовершенствовать клиентский опыт через все каналы обслуживания – как онлайн, так и офлайн. Партнеры будут совместно разрабатывать и внедрять решения на основе искусственного интеллекта, включая поведенческие и предсказательные алгоритмы взаимодействия с клиентами.

Важной составляющей сотрудничества станет процесс совместной проработки проектов по импортозамещению с использованием отечественных технологических решений. «Билайн» как разработчик инновационных цифровых платформ предложит банку свои компетенции в области системной интеграции.

Сергей Анохин, генеральный директор ПАО «ВымпелКом»: «Мы рады объединить наши технологические возможности с экспертизой «ОТП Банка» в финансовом секторе. Это партнерство открывает новые горизонты: сочетание наших цифровых решений с финансовой экспертизой «ОТП Банка» позволит переосмыслить подходы к клиентскому сервису. Наши решения в области больших данных и искусственного интеллекта помогут банку создать принципиально новые стандарты клиентского опыта. Используя передовые технологии анализа данных и машинного обучения, мы вместе создадим услуги будущего».

Илья Чижевский, президент «ОТП Банка»: «Для нас это партнерство — важный шаг в развитии цифровой экосистемы банка. Совместные решения с «Билайн» укрепляют наши возможности в области безопасности, качества сервиса и оптимизации процессов. «ОТП Банк» активно инвестирует в инновации, и сотрудничество с таким технологичным партнером, как «Билайн», дополняет наши внутренние разработки. Объединяясь, мы создаем новые стандарты финансовой безопасности для клиентов».

Реализация конкретных проектов будет осуществляться на основе отдельных договоров.