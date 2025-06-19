«Ростелеком» и АФК «Система» внедрят «Медиалог 2.0» в «Медси»

«Ростелеком» внедрит медицинскую информационную систему (МИС) «Медиалог 2.0», разработанную дочерней компанией «Пост Модерн Текнолоджи», в группе компаний «Медси» (входит в АФК «Система»). Это позволит сети медицинских клиник быстро и гибко выстраивать и масштабировать бизнес-процессы, а также повысить качество обслуживания пациентов. Соответствующее соглашение подписали президенты «Ростелекома» Михаил Осеевский и АФК «Система» Тагир Ситдеков.

Соглашение предусматривает намерение партнеров по использованию МИС «Медиалог», в том числе ее новой версии «Медиалог 2.0» в ГК «Медси» в долгосрочной перспективе, а также интеграцию других цифровых продуктов «Ростелекома» в качестве дополнительных возможностей оптимизации основных и вспомогательных медицинских процессов сети клиник. МИС позволяет улучшать стандарты оказания медицинской помощи, контролировать загрузку специалистов и использования оборудования, а также сокращать время на выполнение рутинных задач.

МИС «Медиалог 2.0» — полностью отечественная разработка, использующая современные технологические принципы, с мощными интеграционными возможностями, масштабируемостью и надежной защитой данных. Применение ПО с открытым исходным кодом обеспечивает высокую эффективность и безопасность системы. МИС отличается гибкостью, удобством настройки и возможностью быстрой адаптации под требования заказчика, что сделает ее надежным инструментом поддержки для крупных сетей частных клиник.

Тагир Ситдеков, президент АФК «Система», сказал: «Использование передовых цифровых технологий, отвечающих регуляторным требованиям и критериям эффективности, предъявляемым к современным ИТ-решениям в здравоохранении, позволяет увеличить полезное время врача на работу непосредственно с пациентом и сократить трудозатраты на рутинные операции. Во внедрении таких инновационных сервисов мы видим возможность для дальнейшего повышения качества услуг, и это — залог нашего лидерства и конкурентоспособности крупнейшей частной медицинской сети в России, которая начитывает более 140 клиник и обслуживает почти 2 млн пациентов ежегодно».

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», отметил: «“Ростелеком” активно развивает направление цифровой медицины, предлагая государственным и частным медицинским организациям передовые отечественные ИТ-системы и ПО. Внедрение “Медиалог 2.0” — это важный шаг на пути к цифровой трансформации сети клиник “Медси”. Мы уверены, что наши решения помогут повысить эффективность и качество медицинского обслуживания. Сотрудничество с АФК “Система” позволит нам обмениваться опытом и находить новые пути для развития цифровых технологий в здравоохранении».

Андрей Соколов, президент ГК «Медси», сказал: «Для нас важно, что “Медиалог 2.0” — это платформа, которая позволяет “Медси” самостоятельно вести разработку нового функционала. Это дает нам дополнительную гибкость и скорость при автоматизации и цифровизации наших бизнес-процессов, которые призваны повышать удобство и эффективность работы врачей, а также качество медицинских услуг для пациентов».