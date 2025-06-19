«Рикор» произведет корпуса под серверные платы 6 поколения для других российских вендоров

ГК «Рикор» планирует запустить контрактное производство корпусов для серверов на базе плат поколения Gen 6. Выпуск будет осуществляться на роботизированном заводе компании в Арзамасе. Продукция будет ориентирована на российских вендоров, работающих с новейшими процессорами и в условиях отсутствия локальных решений вынужденных использовать импортные корпуса. До конца 2025 г. компания планирует выпустить и поставить на рынок до 5 тыс. таких изделий.

Сегодня российские производители серверов на базе плат 6 поколения вынуждены заказывать корпуса за рубежом. Это влечёт за собой продолжительные сроки поставки, зависимость от внешней логистики и валютных колебаний, а также сложности с гарантийным обслуживанием. Кроме того, импортные поставки привязаны к объёмам стандартных транспортных контейнеров, что мешает закупать необходимое количество продукции точно под проект.

Переход на локальное производство корпусов позволит российским вендорам ускорить поставки на срок до 2 месяцев, сэкономить на логистике и оперативно получать изделия именно в том объеме, который им необходим. Роботизированное производство «Рикор» помогает гибко адаптировать конструкции корпусов к конкретным требованиям заказчиков, предусматривая индивидуальные потребности их бизнесов, и обеспечить оперативное и предсказуемое сервисное сопровождение.

Линейка корпусов будет охватывать различные форм-факторы с возможностью выбора от 1U до 4U, в том числе с широким набором конфигураций бэкплейнов, блоков питания и кассет для накопителей. Такая модульность позволяет подстраивать изделие под разнообразные задачи — от плотных вычислений до систем хранения данных и инфраструктурных решений.

«На сегодняшний день «Рикор» — единственный серийный производитель серверных корпусов в России. Ранее мы выпускали корпуса под предыдущие поколения плат, а теперь расширяем производство и начинаем выпуск изделий для Gen 6. До конца 2025 г. мы планируем поставить до 5 тыс. таких корпусов, а в 2026 г. — до 15 тыс.. Это позволит российским производителям получить доступ к современным, гибко настраиваемым корпусам, поставки которых не зависят от зарубежных контрагентов», — сказал Юрий Рыленко, руководитель направления контрактного производства в «Рикор».