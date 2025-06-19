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«МегаФон» проведет цифровую трансформацию Подмосковья

«МегаФон» и правительство Московской области договорились о совместном развитии инфраструктурных проектов на территории региона. Сотрудничество подразумевает цифровизацию жилищно-коммунальных служб, внедрение систем экологического мониторинга области и других инициатив, направленных на повышение качества жизни жителей Подмосковья.

Соответствующие соглашение между мобильным оператором и правительством Московской области подписано сегодня генеральным директором «МегаФона» Хачатуром Помбухчаном и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

Достигнутые договорённости предусматривают совместную работу оператора и регионального правительства сразу по нескольким важнейшим направлениям. В первую очередь, речь идет о цифровой трансформации и переходе на отечественное программное обеспечение ключевых предприятий в сфере ЖКХ. В июне прошлого года был утвержден расширенный перечень организаций Московской области, которым предстоит заместить иностранное ПО российскими аналогами. Для успешной реализации поставленных задач необходимо не только обеспечить техническую совместимость отечественных решений с существующей инфраструктурой, но и провести обучение персонала, выстроить эффективную систему технической поддержки и сопровождения.

Кроме того, стороны договорились о реализации проектов в сфере экологического мониторинга. В частности, речь идет о введении в эксплуатацию новых постов экомониторинга на территории области. Еще одной сферой совместной деятельности оператора и региональных властей станет внедрение М2М-решений для управления и контроля за инфраструктурными объектами региона.

«МегаФон» уже успешно работает над цифровым развитием Московской области. Так, оператор установил умные датчики в 500 подмосковных котельных в густонаселённых городских округах. Устройства контролируют показатели температуры воды и давления в трубах и, в случае отклонений от нормы, присылают оповещения инженерам.

Также «МегаФон» обеспечил высокоскоростной связью экономическую зону «Дубна» и модернизировал сеть в наукограде Пущино — крупнейшем центре научных исследований в области биологии. Помимо этого, оператор продолжает развивать телеком-инфраструктуру в социальных объектах региона: в госпитале «Лапино» и Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля, ставшим флагманским проектом в развитии детского здравоохранения Подмосковья.

«Успешно реализованные компанией инициативы в Московской области — это крепкий фундамент для расширения нашего сотрудничества. Следующим этапом взаимодействия «МегаФона» и правительства МО станет внедрение существенно более сложных решений, направленных на выстраивание устойчивой цифровой экономики области. Убеждён, что наше партнёрство послужит примером для других регионов страны в реализации масштабных программ», — сказал генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

«Мы внедряем цифровые технологии во все сферы жизни Подмосковья. ЖКХ – одно из ключевых направлений, где для нас важно обеспечить контроль, предупреждение внештатных ситуаций и своевременное реагирование. Компания «Мегафон» нам в этом помогает. Мы продолжим совместные проекты, позволяющие осуществлять качественный экомониторинг, отслеживать температуру и давление на котельных при помощи датчиков. Кроме того, «МегаФон» будет помогать перевести на отечественное программное обеспечение предприятия ЖКХ Московской области», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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