Больше трети офисных работников ощущают «видеоперегрузку», 83% офисных работников смотрят только на себя в рабочих звонках

Компания «Р7», разработчик офисного ПО и систем ВКС, провела исследование среди 1,035 тыс. офисных сотрудников и работников, регулярно использующих видеоконференцсвязь и выяснила как они относятся к видеозвонкам. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

Согласно результатам исследования, видеоконцеренцсвязь очень плотно вошла в повседневную офисную жизнь. Абсолютное большинство респондентов (81%) используют ВКС как минимум несколько раз в неделю, из них почти половина, 48% — и вовсе каждый день. При этом 79% респондентов звонят по мере необходимости, без четкого плана, и лишь 11% стараются сконцентрировать всю ВКС-активность в пределах одного дня.

С другой стороны, воспринимаются регулярные видеосовещания офисными работниками неоднозначно. Чуть больше четверти респондентов (28%) сообщили, что за последние два–три года видеоконференции им надоели, и хочется, чтобы их было поменьше. С другой стороны, 38% стали относиться к ВКС проще, как к части повседневности. Тем не менее, 35% опрошенных рассказали, что ощущают «видеоусталость» (Zoom-fatigue). Хотя доля тех, кому видеоконференции еще не надоели, больше — их 62%.

Опрос также показал, что сам факт участия в ВКС меняет типичный модус общения. На вопрос «Меняется ли ваше поведение, когда камера включена?» «Да» ответили 66% респондентов, 32% перемен в поведении не отметили, а ещё 2% ответили, что «это зависит от того, с кем общаться». Также 83% сообщили, что часто смотрят только на себя, когда камера включена.

При этом 33% респондентов имеют опыт имитации участия в видеоконференциях: 13% делали вид, что «повис» Интернет, 20% просто отходили на время, включив видео. Однако 67% респондентов если уж участвуют, то всерьёз.

Но даже не пытаясь имитировать присутствие, пользователи часто занимаются попутно другими делами. 37% ответивших сообщили, что проверяют почту и мессенджеры, 32% признались в прогулках по соцсетям, 12% ходят по дому, еще 12% — едят, и 3% делают зарядку или растяжку. А вот 36% ответивших заявили, что являются образцовыми участниками конференций (отвечая на данный вопрос, пользователи имели возможность выбрать несколько вариантов).

Интересно, что в компаниях начинает развиваться своеобразный «этикет ВКС» — набор правил и принципов, часто не формализованный, но вполне реальный. Из респондентов 7% рассказали, что в их практике обязательно включать камеру, 9% сказали об ограничении по времени. 16% сообщили, что у них приняты конференции без видео, и еще 1% ответивших сообщили, что существует ограничение на количество сеансов ВКС. Однако самый популярный ответ — его дали 67% опрошенных — никакого устоявшегося этикета нет, так что ВКС-контакты идут в том формате и в том объеме, как того требуют обстоятельства.