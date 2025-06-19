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«АвтоВАЗ» и «СберМобайл» заключили договор на телеком-услуги для новых моделей Lada

«АвтоВАЗ» и «СберМобайл» в рамках стратегического партнерства в области телематических услуг для автомобилей Lada подписали договор. В соответствии с этим договором «СберМобайл» станет поставщиком сотовой связи для интегрированных в автомобиль SIM-модулей, которые обеспечивают подключение и функциональность системы Lada Connect на всех совместимых моделях марки. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

SIM-профили «СберМобайла» будут интегрированы в телематический блок моделей Lada. Благодаря подключению к сети виртуального мобильного оператора автовладельцы получат доступ к онлайн функционалу таких сервисов, как информация о пробках и дорожных событиях в реальном времени при использовании навигации, удаленное обновление карт, стриминговые сервисы и телематика для обеспечения дистанционного взаимодействия с автомобилем. Сервисы Lada Connect на отдельные модели Lada будут представлены до конца 2025 г.

«Надежная телеком-инфраструктура – основа качественного клиентского опыта. Мы рады началу сотрудничества со «СберМобайлом», который в своей работе использует мобильные сети одновременно нескольких операторов. Это означает более надежную связь практически в любой точке маршрута движения автомобиля. Уверен, что это оценят наши покупатели», — сказал первый исполнительный вице-президент «АвтоВАЗа» по стратегии и техническому развитию Евгений Шмелев.

«Мы ценим, что смогли стать частью цифровой трансформации крупнейшего автопроизводителя страны. «СберМобайл» – первый федеральный виртуальный оператор, работающий во всех регионах, включая Крым и Новые территории. Поэтому онлайн функционал сервисов останется доступным в поездках по всей территории России. Мы планируем и дальше участвовать в проектах «АвтоВАЗа»: по оснащению новых серий и моделей, а также по обеспечению корпоративной связи», — отметил генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков.

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