В продукте «Реестр участников» от «Диасофт» добавлена возможность группировки и категоризации участников бизнес-процессов

Компания «Диасофт» развивает продукт «Реестр участников», входящий в решение Digital Q.CRM и предназначенный для ведения централизованного учета участников бизнес-процессов. Продукт позволяет настроить участников в режиме no-code с различными атрибутами и в соответствии с бизнес-процессами, в которых они задействованы. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В продукте «Реестр участников» добавлена возможность группировки и категоризации типов участников и различные механизмы тегирования, которые позволяют лучше организовать работу с теми или иными категориями клиентов, контрагентов и других участников процессов.

Также реализован функционал по работе с данными участников через бизнес-процессы, в частности, заявки на регистрацию, изменение данных и блокировку участников. В рамках данных процессов в решении Digital Q.CRM обеспечивается проверка по спискам в соответствии с федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с помощью интеграции с решением Digital Q.Risk&Compliance. Процессы могут быть доработаны самими организациями под другие системы, связанными с проверками по спискам в рамках регистрации либо изменения данных.

Бизнес-процессы реализованы с использованием платформы Digital Q.BPM, которая предлагает широкие возможности по настройке бизнес-процессов и интеграции с любыми системами организации.