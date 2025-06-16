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«Яндекс» внедрил функции на основе ИИ в «Мессенджер»: сервис научился расшифровывать и конспектировать звонки

«Яндекс 360» обновил корпоративный мессенджер, добавив функцию расшифровки звонков. Теперь после активации функции и завершения разговора участники получат на электронную почту полную текстовую транскрибацию беседы и краткое содержание, сгенерированное искусственным интеллектом. Это позволяет не тратить время на ручное конспектирование.

Новая функция особенно полезна для рабочих переговоров, где важно фиксировать договоренности. В отличие от многих аналогов, здесь любой участник может запустить расшифровку разговора — результаты придут всем собеседникам. Звонок инициируется напрямую из чата. Более того, при необходимости каждый участник разговора может добавить нового участника прямо из своей контактной книги в мессенджере. Сервис предлагает единообразный интерфейс во всех версиях — десктопной, мобильной и веб.

«Мы создали инструмент, который значительно упрощает процесс документирования деловых переговоров. Теперь вместо ручного конспектирования или многочасового прослушивания записей сотрудники получают готовый аналитический отчет с ключевыми тезисами и договоренностями. Это не просто транскрибация — это интеллектуальная обработка содержания», — отметил Антон Проценко, руководитель ИИ-направления «Яндекс 360».

Кроме того, во время звонков пользователи могут: демонстрировать экран в разрешении до ; общаться в чате мессенджера; использовать функцию «поднять руку».

Для компаний, активно взаимодействующих с партнерами, в «Мессенджере» реализована функция «Федерация». Она позволяет объединить несколько организаций в единое информационное пространство с общей политикой безопасности. Это не только создает безопасную среду во время общения с коллегами, но и упрощает поиск нужных сотрудников: например, можно найти бухгалтера или менеджера проекта из дружественной компании так же легко, как коллегу из своего отдела. Все переговоры остаются внутри защищенного корпоративного пространства без риска случайной потери конфиденциальности в публичные мессенджеры.

Помимо расшифровки, в «Мессенджере» вскоре станут доступны и другие функции для комфортной работы. Например, появится возможность настроить систему так, чтобы при подключенных наушниках рингтон выводился на динамики компьютера. Это поможет не пропустить входящий вызов, если по какой-то причине пришлось снять гарнитуру.

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