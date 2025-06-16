ТРЦ «Омега» в Набережных Челнах внедряет систему «Мажордом» от «Философт»

Торгово-развлекательный центр «Омега» стал первым коммерческим объектом, внедрившим систему «Мажордом» от IT-компании «Философт». Ранее продукт использовался в основном для управления многоквартирными домами и коттеджными поселками, но теперь его функционал успешно адаптирован и для объектов коммерческой недвижимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Философт».

Поводом для внедрения цифровой системы «Мажордом» стал тот факт, что сотрудники ТРЦ «Омега» зачастую сталкивались с неэффективным процессом обработки заявок: обсуждение задач производилось в разных системах, что создавало путаницу, отвлекало сотрудников и затрудняло контроль исполнения.

После окончательного внедрения «Мажордом» для сотрудников ТРЦ будет работать как тикет-система, обеспечивая: структурированное создание и распределение заявок среди исполнителей; автоматизированный учет выполнения задач; контроль сроков и качества исполнения; оценку работы по каждой заявке.

Это позволит сократить время обработки запросов, минимизировать человеческий фактор и повысить прозрачность рабочих процессов. В перспективе рассматривается возможность расширения функционала приложения и добавления функций видеонаблюдения, управления СКУДами и диспетчеризации приборов учета. В данный момент система находится на этапе внедрения и тестирования персоналом ТРЦ.

«Это абсолютно новое для нас направление, — сказал менеджер по партнерам «Философт» Максим Ворожцов. — Успешный опыт ТРЦ «Омега» открывает возможности для диверсификации сбыта данного продукта и выхода на рынок коммерческой недвижимости. Мы видим потенциал для масштабирования системы на другие объекты».