CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

«Северсталь-инфоком» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Северсталь-инфоком», объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise 16 и ПО «Надежность 2.2.0». Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

«ПО Надежность» — продукт «Северсталь-инфоком» для управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования. ПО «Надежность» охватывает полный цикл от разработки стратегии обслуживания агрегатов, направленной на минимизацию рисков, до контроля исполнения работ. Позволяет достигать требуемого уровня готовности оборудования с минимальными затратами на ТОиР за счет проведения анализа критичности, идентификации рисков и разработки программы обслуживания, направленной на их минимизацию.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Для нас это очередное подтверждение импортонезависимости и кроссплатформенности нашего ПО, а еще возможность удовлетворить нефункциональным требованиям заказчиков, использующих Postgres Pro в качестве корпоративной СУБД. Тестировали решение в несколько этапов: проверка технической совместимости; работоспособность всех функциональных модулей; нагрузочный тест. Всё прошло идеально, замечаний к СУБД нет», — сказала Ольга Пешина, руководитель управления коммерческих продуктов ИТ «Северстали».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Российским госбанкам запретят покупать импортные кассовые аппараты

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

Хакеры научились копировать карты и списывать с них деньги, модифицировав очень неприятный троян для перехвата NFC-данных

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

Российские ученые совершили прорыв в точности вычислений квантовых компьютеров

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще