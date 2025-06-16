«Северсталь-инфоком» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Северсталь-инфоком», объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise 16 и ПО «Надежность 2.2.0». Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

«ПО Надежность» — продукт «Северсталь-инфоком» для управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования. ПО «Надежность» охватывает полный цикл от разработки стратегии обслуживания агрегатов, направленной на минимизацию рисков, до контроля исполнения работ. Позволяет достигать требуемого уровня готовности оборудования с минимальными затратами на ТОиР за счет проведения анализа критичности, идентификации рисков и разработки программы обслуживания, направленной на их минимизацию.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Для нас это очередное подтверждение импортонезависимости и кроссплатформенности нашего ПО, а еще возможность удовлетворить нефункциональным требованиям заказчиков, использующих Postgres Pro в качестве корпоративной СУБД. Тестировали решение в несколько этапов: проверка технической совместимости; работоспособность всех функциональных модулей; нагрузочный тест. Всё прошло идеально, замечаний к СУБД нет», — сказала Ольга Пешина, руководитель управления коммерческих продуктов ИТ «Северстали».