«Ростелеком» и «РТК-ЦОД» перевели инфраструктуру Дальневосточного федерального университета в облако

«Ростелеком» совместно с дочерней компанией «РТК-ЦОД» завершили миграцию информационных систем Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в «Публичное облако». В рамках стратегического проекта провайдер перевел в виртуальную инфраструктуру порядка 180 ТБ данных, восстановленных из резервных копий и развернутых «с нуля». Теперь инфраструктура кампуса полностью переведена в «Публичное облако»: на его базе работают административные системы (бухгалтерия, кадровый учет, управление предприятием), внутренние образовательные сервисы (учебные порталы, расписание) и внешние информационные ресурсы, включая сайт университета. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Для обеспечения высокой скорости и надежности работы специалисты организовали выделенное соединение между университетом и облачной платформой, а также синхронизировали инфраструктуры для бесперебойного функционирования информационных ресурсов. Над проработкой схемы сети и координацией перехода на новую инфраструктуру работала команда, включавшая технических аккаунт-менеджеров, архитекторов, группы систем резервного копирования и представителей информационной безопасности (ИБ).

Андрей Мушатенко, директор по цифровой трансформации ДВФУ: «Проект миграции в облако стал важным этапом в построении современной цифровой экосистемы университета. Сегодня ДВФУ обладает высокодоступной, отказоустойчивой и масштабируемой ИТ-инфраструктурой, полностью адаптированной под задачи крупного образовательного и научного центра. Облачные технологии открывают для нас новые горизонты — от оперативного масштабирования ресурсов в пиковые периоды до анализа больших данных и цифровых двойников. Для ИТ-команды это не просто технологическое обновление, а переход к новой модели управления, где мы можем сосредоточиться на развитии цифровых сервисов, а не на их обслуживании. Это создает прочную основу для поддержки передовых образовательных инициатив, международного сотрудничества и научных исследований».

Андрей Карташов, вице-президент — директор Приморского филиала «Ростелекома»: «ДВФУ — один из крупнейших университетов России, с которым у нас выстроено плодотворное партнерство. Перевод ИТ-инфраструктуры в облако — это еще один шаг в создании комфортной и современной цифровой среды. Облако возьмет на себя задачи по администрированию и техническому обслуживанию кампуса, освободив внутреннюю ИТ-команду университета для решения стратегических задач. Виртуальный сервис позволит легко масштабировать ресурсы в зависимости от потребностей, и в периоды высокой нагрузки университет сможет быстро увеличивать вычислительную мощность и объем хранения данных, а в периоды низкой нагрузки — уменьшать, оптимизируя затраты. Кроме того, облако открывает новые возможности для внедрения инновационных образовательных технологий, включая ИИ и большие данные (Big Data)».

Александр Обухов, директор по продуктам «РТК-ЦОД»: «В рамках проекта мы выделили команду архитекторов для проработки схемы сети и координации перехода ДВФУ на новую инфраструктуру. В результате критические системы были запущены в течение четырех дней, а полная миграция завершена за две недели. Уверен, что для университета переезд в «Публичное облако» станет фундаментом модели гибкого и эффективного использования ИТ-ресурсов».