Резидент «Сколково» обеспечил цифровую навигацию в Якутском республиканском онкологическом диспансере

Компания «Индорс Навигейшн», резидент «Сколково», провела интеграцию свой геоинформационной системы Indoors Navigation Platform в Якутском республиканском онкологическом диспансере (ЯРОД). Пациенты получили приложение, обеспечивающее комфорт пребывания в медицинском учреждении. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Цифровизация медицинских учреждений является одной из главных задач развития социальной сферы и позволяет поднять уровень заботы о пациентах. В крупных медицинских учреждениях посетители нередко сталкиваются со сложностями в поиске нужного кабинета или палаты, а наличие нескольких корпусов и переходов заставляет их тратить лишнее время.

«Для Центра цифровых технологий Фонда «Сколково» развитие решений, основанных на цифровых двойниках, является одним из приоритетов. Мы рады поддержать нашего резидента, создающего цифровой двойник, включающий в себя геоинформационную систему позиционирования внутри зданий и помещений. В дальнейшем, дополнение новыми функциональными возможностями, такими как интеграция с BIM-моделями может стать драйвером быстрого развития этой платформы», – сказал Александр Фетисов, заместитель главного управляющего директора, директор Центра развития цифровых технологий Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

Создание современной системы отслеживания пациентов стационара и мобильного навигатора с удобным поиском позволило сформировать единый информационный сервис, который не только обеспечил положительную клиентскую оценку медицинскому учреждению, но оптимизировал работу диспансера. За счет выстроенной системы поиска и картографии обеспечивается равномерное распределение потока пациентов на персонал, а настройка уведомлений при непосещении назначенных зон или процедур, позволяет вести дистанционное наблюдение за получаемой гражданами медпомощью. Кроме того, пациенты могут вызвать помощь, нажав на кнопку обратной связи на прилагаемом браслете. Врачи найдут требуемое медицинское оборудование на карте в мобильном приложении или через поиск, построив кратчайший маршрут.

«Наш диспансер активно развивает цифровые технологии, и новая система навигации стала логичным продолжением этого процесса. Она интегрирована в общую IT-экосистему диспансера, что позволяет пациентам легко ориентироваться в здании, а персоналу — оперативно управлять потоками. Система работает в реальном времени и значительно сокращает время на поиск нужного кабинета. Мы уверены, что пациенты оценят удобство и простоту использования», — сказала Светлана Мыреева, заместитель главного врача Якутского республиканского онкологического диспансера по организационно-методической работе.

В редакторе платформы по чертежам воссоздана точная копия реального здания онкодиспансера со всеми коридорами, проходами, кабинетами, а также расположением мебели. В высоко детализированный цифровой двойник медицинского объекта добавлены основные точки интереса (POI) и наиболее востребованные посетителями зоны. Пользователь может двигаться по маршруту как в режиме карты, так и в дополненной реальности, отсканировав QR-код. За счет 360° панорам посетитель получает возможность заранее ознакомиться с интерьерами амбулатория и запустить тур. В приложении доступен канал обратной связи с администрацией поликлиники и регулярные новости больницы.

Приложение доступно в мобильных устройствах, на установленных интерактивных терминалах и веб-сайте медучреждения. Если у посетителя не установлено мобильное приложение, он может воспользоваться QR-навигацией, отсканировав код, и в браузере откроется карта с его местоположением.

«Якутский республиканский онкодиспансер стал примером того, как smart-навигация трансформирует работу медучреждения. Мы не просто внедрили нашу ГИС INP, мы создали цифровую экосистему, где каждый элемент: от навигации для пациентов до трекинга оборудования — работает на повышение качества лечения. Особенно ценно, что наше решение теперь помогает людям в сложный период их жизни. Это именно тот случай, когда технологии работают на самое важное – здоровье людей», — сказал Алексей Самотаев, генеральный директор ООО «Индорс Навигейшн».