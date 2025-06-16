Realme объявляет о скором запуске серии Realme P на глобальном рынке

Realme опубликовал открытое письмо Ская Ли, основателя и генерального директора Realme, в котором сообщается о скором запуске серии Realme P, способной изменить статус-кво на рынке смартфонов. Серия Realme P, разработанная специально для международного e-commerce рынка, призвана стать «бестселлером» нового поколения с непревзойденным соотношением цены и качества, а также исключительной производительностью. В скором времени линейка также запустится в России. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Скай Ли подчеркнул уникальность линейки Realme P — она избавит пользователей от выбора между производительностью, качеством съемки и дизайном. Новая линейка обеспечит прорывные характеристики в своем сегменте благодаря инновациям в области технологий чипсетов, аккумуляторов, систем охлаждения, ИИ и игровых возможностей, а также передовые фотовозможности и стильный, узнаваемый дизайн.

В письме Скай задается вопросом: «Что мы понимаем под настоящей ценностью?». По его словам, истинно ценным является сочетание высокой производительности, плавного игрового процесса, выдающегося качества изображения и премиального дизайна — то есть отсутствие компромиссов.

Realme объявляет о скором запуске серии Realme P на глобальном рынке

Вспоминая о времени зарождения бренда, Скай упомянул запуск первого смартфона Realme 1 на Amazon в 2018 г. — тогда вся партия была распродана всего за две минуты, что оказало значительное влияние на отрасль. Именно такой дух «Dare to Leap» («Меняй стандарты») продолжает вдохновлять Realme.

В преддверии глобального запуска серии Realme P, которая уже успешно запустилась в Индии объемом поставок более двух млн устройств, Скай подчеркнул, что стремление создавать вдохновляющие и доступные продукты для молодых пользователей по всему миру остается ключевой миссией компании. «Там, где есть неудовлетворенный спрос со стороны пользователей, у нас есть возможность», — сказал он.

«Чтобы менять мир, не нужен титул, — сказал Скай, призвав пользователей раскрывать свой потенциал и преодолевать барьеры. — Пусть за нас говорит наша сила».