Пять серверов OpenYard вошли в реестр Минпромторга

Минпромторг России включил в реестр российской промышленной продукции сразу пять моделей серверов четвертого и пятого поколения от компании OpenYard — по итогам проведенной экспертизы в него вошли конфигурации из семейств RS102I и RS202I. Это означает, что серверы соответствуют действующим критериям локализации и могут официально использоваться в проектах цифровой трансформации государственных структур, крупных предприятий и объектов критической инфраструктуры (КИИ). Об этом CNews сообщили представители OpenYard.

Решения OpenYard RS202I (2U) поддерживают установку до 24 накопителей SAS/SATA/NVME, могут быть укомплектованы двумя процессорами Intel четвертого или пятого поколения с теплопакетом до 350Вт, поддерживают установку до 4 Тб оперативной памяти DDR5 и позволяют установить до шести PCI устройств версии 5.0 и два устройства формата OCP 3.0. Сервер OpenYard RS102I (1U) имеет аналогичные характеристики, но отличается тем, что поддерживает установку до 10 накопителей и меньшее количество PCI устройств. Все серверы семейства RS нового поколения проектируются в собственном R&D-центре компании, где также ведётся работа по созданию микрокода и разработке прошивок.

С 2025 г. оборудование OpenYard поставляется с предустановленным загрузчиком собственной разработки OYBoot, который включен в реестр российского ПО Минцифры. Кроме того, серверы имеют подтвержденную совместимость с отечественными операционными системами и программными решениями от ведущих вендоров: «Группа Астра», ISPsystem, «Ред Софт» и других.

«Появление новых моделей в реестре Минпромторга — это результат последовательной работы над углублением локализации и технологической независимости, — сказал Игорь Лопатин, директор по исследованиям и разработкам OpenYard. — Наши заказчики и партнеры получают уверенность в том, что серверы OpenYard соответствуют всем требованиям к промышленной продукции, предназначенной для критически важных ИТ-систем. Оборудование из реестра будет предлагаться нашим партнерам в рамках создания программно-аппаратных комплексов и бандлов».

Все серверы OpenYard производятся на базе собственного производственного комплекса в Рязани.