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Платформа «Штурвал» теперь позволяет раскатывать кластеры Kubernetes без мощного «железа»

Разработчики контейнерной платформы «Штурвал» выпустили значимое обновление для SMB и комьюнити — максимально снизили требования к ресурсам для запуска платформы. Это позволит установить и эксплуатировать enterprise-решение как малому и среднему бизнесу, так и отдельным специалистам в целях знакомства с Kubernetes и обучения. Выпуская облегченную платформу, «Лаборатория Числитель» планирует расширить сообщество Kubernetes и открыть доступ к сложной технологии для всех желающих.

Для запуска «Штурвала» достаточно одного хоста с 6 CPU, 8 ГБ оперативной памяти и 80 ГБ хранилища. Такой кластер поддерживает подключение провайдеров инфраструктуры и работу до пяти клиентских кластеров.

Пользователи получают доступ только к критически важным для работы кластеров сервисам, а логирование, мониторинг и резервное копирование можно при необходимости включить «по кнопке». Разработчик не обрезает функционал, а просто выключает его по умолчанию.

«Это обновление будет актуально для компаний разного размера, разработчиков, архитекторов и всех тех, кто хочет использовать “Штурвал”, но не имеет достаточного количества ресурсов для его развертывания. Воспользоваться платформой может буквально каждый, просто поставив решение на мощный ноутбук или небольшой сервер. В развитии продукта мы опираемся на мнение нашего сообщества и в ближайшем релизе 2.11 представим обновление, еще больше упрощающее работу с платформой», — отметил Александр Крылов, CPO продукта «Штурвал».

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