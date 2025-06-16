BeringPro и Axenix объявляют о партнерстве для реализации проектов на платформе интегрированного планирования In.Plan

Консалтинговые компании BeringPro и Axenix подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства они планируют реализовывать комплексные проекты по автоматизации процессов планирования на базе платформы In.Plan.

Платформа интегрированного планирования In.Plan, разработанная компанией Axenix, помогает компаниям решать ключевые задачи в области планирования спроса, продаж и операций, управления запасами, планирования производства и графикования. Основные особенности In.Plan — встроенные практики процессов интегрированного планирования, модульность и адаптивность, легкость и простота конфигурации, готовность к масштабированию для высоконагруженных задач. Платформа In.Plan включена в Единый реестр отечественного ПО.

BeringPro работает в сфере бизнес-консалтинга и цифровой трансформации более 20 лет. Компания обладает значительным опытом в автоматизации процессов планирования и управления цепями поставок на базе различных программных продуктов для крупных заказчиков из разных отраслей.

Партнерство с Axenix позволит BeringPro расширить портфель решений в области интегрированного бизнес-планирования. В свою очередь, Axenix приобретает опытного партнера, известного на рынке большим количеством внедрений в области управления цепями поставок и планирования, что укрепит позиции In.Plan на рынке.

«Многие годы мы занимаемся внедрением процессов интегрированного планирования для крупного и среднего бизнеса, помогая клиентам достигать устойчивых и значимых результатов. Сегодня мы расширяем возможности наших проектов за счет партнерства с платформой In.Plan — это логичное продолжение нашей экспертизы, которое позволяет не только рекомендовать лучшие подходы, но и внедрять современные и функциональные инструменты для их реализации. Мы видим, что платформа интегрированного планирования In.Plan обладает многими достоинствами зрелых международных продуктов планирования и в некоторых областях превосходит их. Имеет встроенные механизмы для бесшовной интеграции как в текущие ИТ-ландшафты клиентов, построенные на базе санкционных продуктов, так и в целевую ИТ-архитектуру, строящуюся на отечественных решениях и инфраструктуре. При этом продукт может размещаться и на облачной, и на собственной инфраструктуре клиента. С помощью In.Plan мы сможем предлагать клиентам готовое решение для управления цепочками поставок от планирования спроса до производственного планирования, способное адаптироваться к специфике процессов заказчика и обеспечивать работу при высоких нагрузках», — отметила Евгения Тропина, партнер BeringPro.

«Сотрудничество с BeringPro — это важный шаг в развитии экосистемы In.Plan. Компания обладает уникальной экспертизой в области интегрированного планирования и управления цепочками поставок, что позволит нам предлагать клиентам комплексные решения – от бизнес-консалтинга до реализации проектов по автоматизации бизнес-процессов. Вместе мы сможем предоставить нашим клиентам максимальную ценность от глубокой отраслевой экспертизы BeringPro и широких функциональных возможностей In.Plan», — сказал Степан Нестеров, управляющий директор платформы интегрированного планирования In.Plan.