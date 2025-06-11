CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Verme выбрал VK Tech для развития платформы управления эффективностью персонала

VK Tech стал поставщиком облачной инфраструктуры для компании Verme — разработчика решений для повышения эффективности линейного персонала. VK Tech займется администрированием и настройкой инфраструктуры для работы сервисов, а Verme сосредоточится на развитии новых продуктов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Для повышения надежности, масштабируемости и безопасности своих сервисов Verme выбрала облачную платформу VK Cloud. Виртуальные серверы, управляемые базы данных PostgreSQL, S3-совместимое объектное хранилище и сервис резервного копирования помогают обрабатывать растущий объем информации, оптимизировать нагрузку в пиковые периоды и гарантировать бесперебойную работу сервисов.

Первыми решениями Verme, размещенными в облаке VK Cloud, стали «Биржа смен» и «Моя смена». Это платформы, с помощью которых сотрудники российской розницы и самозанятые могут формировать график своих подработок.

«Переход в облако VK Cloud — важный шаг в развитии наших продуктов. Облачные решения позволяют нам сосредоточиться на улучшении функционала для клиентов, не беспокоясь о технической инфраструктуре. Это укрепит наши позиции на рынке HR-Tech решений», — сказал Евгений Визгалов, партнер и сооснователь Verme.

«Оплата облака по модели pay-as-you-go (только за реальное потребление ресурсов) позволяет нашим клиентам сократить бюджет на инфраструктуру для сервисов. Благодаря этому они могут направить сэкономленные средства на разработку новых решений. Кроме того, мы предлагаем программу бесплатной миграции компаниям, которые хотят перевести в VK Cloud разработку из внутреннего контура или другого облака», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

Власти начали проверки устройств и чипов на «российскость». Нарушителей обещают изгнать из реестра

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Конференция CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» состоится 8 июля

Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка

Российские компании - разработчики ПО атакованы через почтовый сервер Microsoft Exchange

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для планирования питания: выбор ZOOM

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Показать еще

Наука

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной
Показать еще