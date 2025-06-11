Verme выбрал VK Tech для развития платформы управления эффективностью персонала

VK Tech стал поставщиком облачной инфраструктуры для компании Verme — разработчика решений для повышения эффективности линейного персонала. VK Tech займется администрированием и настройкой инфраструктуры для работы сервисов, а Verme сосредоточится на развитии новых продуктов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Для повышения надежности, масштабируемости и безопасности своих сервисов Verme выбрала облачную платформу VK Cloud. Виртуальные серверы, управляемые базы данных PostgreSQL, S3-совместимое объектное хранилище и сервис резервного копирования помогают обрабатывать растущий объем информации, оптимизировать нагрузку в пиковые периоды и гарантировать бесперебойную работу сервисов.

Первыми решениями Verme, размещенными в облаке VK Cloud, стали «Биржа смен» и «Моя смена». Это платформы, с помощью которых сотрудники российской розницы и самозанятые могут формировать график своих подработок.

«Переход в облако VK Cloud — важный шаг в развитии наших продуктов. Облачные решения позволяют нам сосредоточиться на улучшении функционала для клиентов, не беспокоясь о технической инфраструктуре. Это укрепит наши позиции на рынке HR-Tech решений», — сказал Евгений Визгалов, партнер и сооснователь Verme.

«Оплата облака по модели pay-as-you-go (только за реальное потребление ресурсов) позволяет нашим клиентам сократить бюджет на инфраструктуру для сервисов. Благодаря этому они могут направить сэкономленные средства на разработку новых решений. Кроме того, мы предлагаем программу бесплатной миграции компаниям, которые хотят перевести в VK Cloud разработку из внутреннего контура или другого облака», — сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.