В Татарстане запущено производство ультрабыстрых зарядных станций для электробусов

В Татарстане началось серийное производство ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) для электробусов мощностью 300 кВт. Производство расположено на территории промышленного технопарка «Искра-Волга» вблизи Казани. Об этом CNews сообщили представители E-Prom.

Спрос на электробусы в России стремительно растет: только в Москве эксплуатируется около 2300 таких транспортных средств, а в этом году парк пополнится еще 650 единицами. Более 200 электробусов работают еще в 10 регионах страны. Для их эффективной эксплуатации необходимы современные зарядные решения, которые разработали в Татарстане.

Российский производитель зарядных станций для электротранспорта E-Prom, резидент технопарка «Искра-Волга» серийно производит ультрабыстрые зарядные станции E-Prom мощностью 300 кВт. УБЗС работает как от сети переменного, так и постоянного тока, что исключает необходимость строительства новых трансформаторных подстанций. Зарядную станцию можно подключить к мощности тяговых подстанций, которые есть в большинстве крупных городов России. На таких подстанциях электропитание получают трамваи и троллейбусы.

Ультрабыстрая зарядная станция E-Prom 300 прошла успешную интеграцию с ПАО «КАМАЗ», ООО «ЛиАЗ» и другими отечественными производителями электробусов, которые эксплуатируются в городах России. Станция уже показала свою надежную и бесперебойную работу на предприятиях городского электротранспорта в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Волгограде, Нижегородской и Московской областях.