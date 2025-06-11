CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Tomoru и стартап ManagerAI из ИТМО создали ИИ-решение для голосовых роботов, которое снизило затраты в пять раз

Международный разработчик голосовых решений Tomoru и ИИ-стартап ManagerAI из ИТМО AI Talent Hub запустили новую ML-модель для классификации голосовых запросов, снизив расходы на 80% по сравнению с LLM. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Tomoru — международный разработчик интеллектуальных голосовых решений, чьи клиенты включают «Яндекс», Skillbox, «СберМаркет», CDEK и более 700 компаний в 22 странах, включая Бразилию, Индонезию и Филиппины. Компания столкнулась с типичной проблемой: тяжелые и дорогие LLM-модели не обеспечивали нужной точности и скорости распознавания клиентских запросов.

ManagerAI предложил легковесную ML-модель на основе семантических эмбедингов, которая позволяет сократить затраты в пять раз и повысить скорость обработки звонков. Новая система уже масштабируется в инфраструктуре Tomoru.

Результаты внедрения

Снижение затрат на 80% — в пять раз дешевле, чем при использовании LLM. Сейчас, в большинстве случаев, используются решения от «Яндекса». Ранее компания Tomoru пользовались этими инструментами. Решение ManagerAI оказалось быстрее и дешевле. У «Яндекса» использовалась тяжелая и дорогая LLM модель. ManagerAI построили свое решение на легковесной модели эмбедингов, которая снижает затраты в пять раз.

Мгновенное реагирование — выше скорость распознавания. Система обрабатывает в среднем 3000 звонков за час. Голосовые роботы уже совершили 62,4 млн бизнес-звонков.

Готовность к международному рынку — LLM адаптируется под разные языки без переобучения.

ML-решение для компании Tomoru было реализовано при поддержке гранта Фонда содействия инновациям, предоставленного в рамках программы «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

«Решение от ManagerAI помогло нам существенно улучшить клиентский сервис. Мы рады такому партнерству и уверены в дальнейшем росте благодаря технологии», — отметил Денис Балюра, основатель и генеральный директор Tomoru.

«Мы перевели текст в числа. Похожее по смыслу расположено ближе. Это помогает быстрее и точнее понимать клиента — даже если он говорит иначе, чем ожидалось», — сказал Георгий Савин, технический директор ManagerAI.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки

АКРА повысило рейтинг «ИКС Холдинга» до уровня АА-(RU) со стабильным прогнозом

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Россияне мстят Microsoft за санкции. Крупный клиент спустя 18 лет полностью отказался от ее сервисов в пользу российских аналогов

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

В России разработаны аккумуляторы для БПЛА с улучшенными характеристиками

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще