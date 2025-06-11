CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Ресейл Маркет» даст возможность ломбардам по всей России реализовывать невостребованные залоги онлайн

АО «Ресейл-АйТи» (дочерняя компания ПАО «МГКЛ») запустит универсальный модуль для подключения ломбардов к платформе «Ресейл Маркет», который интегрирует систему учета товаров ломбарда с платформой. Кроме того, платформа возьмет на себя решение всех юридических вопросов, связанных с продажей невостребованных залогов. Таким образом, зарегистрировавшись на платформе, ломбарды смогут продавать невыкупленные залоги онлайн, расширяя географию продаж на всю страну. Об этом CNews сообщили представители МГКЛ.

В отличие от других онлайн-площадок, «Ресейл Маркет» будет учитывать все нюансы законодательства, регулирующего продажу заложенных вещей. Платформа обеспечит юридически корректное оформление онлайн-продаж, что особенно важно для ломбардов, работающих в рамках 115-ФЗ. Если продажа залогового имущества требует соблюдения определенных ограничений (например, из-за стоимости), такие лоты отображаются с соответствующей пометкой: получить их можно только офлайн, в соответствии с законом.

Платформа откроет для российских ломбардов возможность выйти на онлайн-рынок без капитальных затрат и сложных ИТ-решений, опираясь на многолетний опыт группы МГКЛ в оценке, продаже и логистике товаров с историей. Для удобства продавцов реализован ИИ-модуль автоматической генерации описаний, а в планах на 2025 г. — запуск ИИ-оценщика по фото, автоматизированного подбора товаров, функции мгновенного выкупа и расширение функционала платформы.

Маргарита Черемухина, генеральный директор АО «Ресейл-АйТи»: «Мы создаем инфраструктуру, которая позволит ломбардам легко выйти на растущий вторичный рынок, не сталкиваясь с юридическими и техническими барьерами, свойственными специфике отрасли. Наш опыт и современные технологии делают этот процесс простым, прозрачным и безопасным для всех участников. Мы видим значительный потенциал для масштабирования нашего бизнеса на фоне стремительного роста рынка ресейла. И новый функционал нашей платформы, который позволит всем российским ломбардам подключиться и продавать свои товары онлайн, прибавит этому рынку объема. Учитывая эту динамику, мы планируем активно привлекать инвестиции, чтобы ускорить наше развитие и укрепить позиции на рынке».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки

Власти начали проверки устройств и чипов на «российскость». Нарушителей обещают изгнать из реестра

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов

Конференция CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» состоится 8 июля

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

Российские компании - разработчики ПО атакованы через почтовый сервер Microsoft Exchange

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для планирования питания: выбор ZOOM

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Показать еще

Наука

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной
Показать еще