МТС разогнала скорость мобильного интернета в Лесосибирске к сезону летних прогулок

МТС установила дополнительные базовые станции стандарта LTE в Лесосибирске и входящем в городской округ поселке Стрелка. Обновление сети позволило подготовить телеком-инфраструктуру к летнему сезону, а также ускорить мобильный интернет в городе и за его пределами для порядка 60 тыс. жителей Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС разместили телеком-оборудование на пересечении микрорайонов «Космос» и № 5, а также в районе улицы Южный промышленный узел, где располагаются деревообрабатывающие производства и складские помещения. Обновление сети затронули и жилые массивы, магазины, отели, а также социально значимые объекты Лесосибирска. Так, новые скорости получили автовокзал, межрайонная больница, пенсионный фонд, военный комиссариат, казначейство и городская администрация.

В зоне улучшения LTE оказался и поселок Стрелка, входящий в городской округ Лесосибирска. Среди локаций, где удалось разогнать мобильный интернет, оказались Стрелковский дом культуры, а также жилые здания на пересечении улиц Рейдовая, Октябрьская, Громовой и Береговая. Скорости позволят местным жителям с комфортом общаться и загружать видео в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, а также удаленно учиться и работать.

Высокоскоростной интернет МТС позволит также оставаться на связи туристам, приезжающим в городской поселок Стрелка полюбоваться слиянием двух могучих сибирских рек — Енисея и Ангары. Путешественников заинтересует и интересная история поселения, основанного в 1637 году стрельцами Енисейского острога Бузиным и Падерой. Столетия назад деревня выступала связующим звеном водяных магистралей Енисея и Ангары вплоть до Иркутска и Байкала на Лену и до берегов Тихого океана. Сейчас же поселок Стрелка тесно связан с лесной промышленностью.

«Мы продолжаем масштабно обновлять сеть по всему Красноярскому краю. Ранее мы усилили покрытие на федеральной трассе «Сибирь», а также на нескольких участках автодорог регионального и муниципального значения близ поселка Роща, а также сел Малый Кантат и Новотроицкое. Через последнее, например, туристы прокладывают путь до баз отдыха у Тубинского залива и к известной на всю Сибирь горе Тепсей», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.