CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках
|

Заказать наличные можно в «Сбербанк Онлайн»

Теперь владельцы Android-смартфонов могут заказать наличные в приложении «Сбербанк Онлайн» и выбрать удобный офис банка в любой точке страны, чтобы получить там денежные средства. Достаточно зайти в раздел «Все сервисы» — «Управление финансами» — «Заказ наличных в офис» или набрать в поисковой строке «Заказ наличных». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Вячеслав Цыбульников, заместитель председателя правления Сбербанка: «Клиентам больше не нужно дважды посещать офис: сначала, чтобы оформить заявку, а потом чтобы забрать деньги. Теперь заказать наличные можно всего за несколько секунд в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а забрать в удобном офисе в любом городе. Освободившееся время лучше потратить на другие дела, на себя или своих близких».

Услуга доступна клиентам старше 18 лет. Заказать можно наличные рубли, доллары США и евро. Максимальная сумма заказа — 10 млн руб., 10 тыс. долларов или евро.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

США взялись менять системы управления самолетами. Многие из них непрерывно эксплуатировались 60 лет

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов

Найдена хакерская группировка, которая атакует российские предприятия и вузы исключительно по ночам

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

Российский производитель базовых станций 4G закупит отечественные чипы на миллиарды рублей

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще